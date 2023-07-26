Обсуждены пути распространения информации об истории и культуре Западного Азербайджана через туристический сектор

В общине Западного Азербайджана состоялась встреча в расширенном составе с делегацией Государственного агентства по туризму, обсуждены пути распространения информации об истории и культуре западного Азербайджана через туристический сектор.

В общине Западного Азербайджана состоялась встреча в расширенном составе с делегацией Государственного агентства по туризму, обсуждены пути распространения информации об истории и культуре западного Азербайджана через туристический сектор.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Выступивший на встрече председатель правления Общины Западного Азербайджана, председатель Милли Меджлиса Азиз Алекберли рассказал о реалиях Западного Азербайджана, проинформировал о создании, структуре, деятельности общины и предстоящих целях. Азиз Алекберли коснулся совместной работы общины и агентства в направлении продвижения информации о Западном Азербайджане через сектор туризма.