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Обсуждены пути распространения информации об истории и культуре Западного Азербайджана через туристический сектор

Обсуждены пути распространения информации об истории и культуре Западного Азербайджана через туристический сектор В общине Западного Азербайджана состоялась встреча в расширенном составе с делегацией Государственного агентства по туризму, обсуждены пути распространения информации об истории и культуре западного Азербайджана через туристический сектор.
Внутренняя политика
26 июля 2023 г. 19:46
Обсуждены пути распространения информации об истории и культуре Западного Азербайджана через туристический сектор

В общине Западного Азербайджана состоялась встреча в расширенном составе с делегацией Государственного агентства по туризму, обсуждены пути распространения информации об истории и культуре западного Азербайджана через туристический сектор.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Выступивший на встрече председатель правления Общины Западного Азербайджана, председатель Милли Меджлиса Азиз Алекберли рассказал о реалиях Западного Азербайджана, проинформировал о создании, структуре, деятельности общины и предстоящих целях. Азиз Алекберли коснулся совместной работы общины и агентства в направлении продвижения информации о Западном Азербайджане через сектор туризма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan barədə məlumatların turizm sektoru vasitəsilə təbliği yolları müzakirə olunub

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