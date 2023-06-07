Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией

Находящийся с визитом в Итальянской Республике заместитель министра обороны – начальник Главного управления военно-технического обеспечения Агиль Гурбанов 7 июня встретился с министром обороны этой страны Гвидо Крозетто.

Находящийся с визитом в Итальянской Республике заместитель министра обороны – начальник Главного управления военно-технического обеспечения Агиль Гурбанов 7 июня встретился с министром обороны этой страны Гвидо Крозетто.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

На встрече, в которой также принял участие командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Субхан Бекиров, состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития военного, военно-технического сотрудничества и взаимодействия в сфере военного образования между Азербайджаном и Италией, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В завершении была подчеркнута важность взаимных визитов в развитии отношений, основанных на стратегическом партнерстве между двумя странами.