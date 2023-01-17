Обсуждены итоги деятельности органов прокуратуры Нахчывана

Состоялось заседание касательно итогов деятельности, проделанной органами прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, в сфере контроля за исполнением и применением законов, борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека.

Состоялось заседание касательно итогов деятельности, проделанной органами прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, в сфере контроля за исполнением и применением законов, борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, заседание коллегии открыл прокурор Нахчыванской Автономной Республики, государственный советник юстиции II степени Сабухи Шахвердиев, который подробно проинформировал о проделанной за прошедший год работе, отметив, что согласно соответствующему Указу президента страны Ильхама Алиева в Нахчыванской Автономной Республике учреждено полномочное представительство президента.

Затем выступили прокуроры Шарурского, Бабекского и Джульфинского районов и проинформировали о проделанной работе.

В качестве одного из этапов работы в этой области распоряжением президента Азербайджанской Республики от 10 июня 2020 года была утверждена новая структура Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, отвечающая современным требованиям, после чего Генеральным прокурором Кямраном Алиевым была сформирована новая структура прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, являющаяся составной частью прокуратуры Азербайджана.

Было подчеркнуто, что сегодня, наряду с другими регионами нашей страны, развитие Нахчыванской Автономной Республики включено во всеобъемлющую стратегию развития президента Ильхама Алиева, предпринимаются практические шаги по защите прав людей, повышению их социального благополучия.

Прокуратура Нахчыванской Автономной Республики также должна способствовать устойчивому развитию, целенаправленным и успешным реформам, проводимым президентом, защищая права и свободы людей, объективно и оперативно рассматривая поступившие обращения, принимая законные и обоснованные решения, обеспечивая соблюдение законов и своевременную регистрацию совершенных преступлений.