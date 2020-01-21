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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Как сообщает "Report", на встрече было выражено удовлетворение уровнем отношений в соответствии с документом о стратегическом партнерстве, подписанным между Азербайджаном и Хорватией.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами в энергетической, транспортной сферах, в области информационно-коммуникационных технологий и пр.

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