О нас

В "Общине Западного Азербайджана" прошли слушания по "Концепции возвращения"

В "Общине Западного Азербайджана" прошли слушания по "Концепции возвращения" Община «Западный Азербайджан» в рамках проекта «Концептуальное возвращение» провела слушания с участием представителей интеллигенции и ученых.
Внутренняя политика
18 января 2023 г. 20:07
В Общине Западного Азербайджана прошли слушания по Концепции возвращения

"Община Западный Азербайджан» в рамках «Концепции возвращения» провела слушания с участием представителей интеллигенции и ученых.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу общины, открывая мероприятие вступительным словом, председатель Общины, депутат парламента Азербайджана Азиз Алекберли рассказал о задачах, стоящих перед Общиной в целом, подчеркнув, что идет работа над "Концепцией возвращения", выдвинутой Президентом Ильхамом Алиевым 24 декабря прошлого года в программном выступлении на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана во время открытия административного здания "Общины Западного Азербайджана".

Глава женского совета общины, депутат Малахат Ибрагимгызы, депутат Этибар Алиев, глава Контрольно–ревизионной комиссии общины Вахид Новрузов, президент Национального Форума НПО Рауф Зейни, профессор Ибрагим Байрамов, ученый-историк Назим Мустафа, ученый-исследователь Миназир Ахмедли, профессор Галей Аллахвердиев и другие озвучили свои предложения относительно “Концепции возвращения".

В ходе мероприятия также были рассмотрены письменные предложения, поступившие от широкой общественности по “Концепции возвращения”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcmasında Qayıdış Konsepsiyası layihəsinə dair dinləmələr keçirilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN
ФотоПрезидент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN
18 января 2023 г. 20:12
В Давосе обсуждены вопросы расширения энергетических проектов Азербайджана
ФотоВ Давосе обсуждены вопросы расширения энергетических проектов Азербайджана
18 января 2023 г. 19:21
Президент Азербайджана: Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов
Президент Азербайджана: Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов
18 января 2023 г. 15:26
В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с генеральным директором Signify
ФотоВ Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с генеральным директором Signify
18 января 2023 г. 13:18
Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
17 января 2023 г. 23:50
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
17 января 2023 г. 23:42
Проекты Умный город и Умное село будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
17 января 2023 г. 23:08
Армянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
ФотоАрмянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
17 января 2023 г. 22:55
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
17 января 2023 г. 22:42
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
17 января 2023 г. 21:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi