В "Общине Западного Азербайджана" прошли слушания по "Концепции возвращения"

"Община Западный Азербайджан» в рамках «Концепции возвращения» провела слушания с участием представителей интеллигенции и ученых.
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Глава женского совета общины, депутат Малахат Ибрагимгызы, депутат Этибар Алиев, глава Контрольно–ревизионной комиссии общины Вахид Новрузов, президент Национального Форума НПО Рауф Зейни, профессор Ибрагим Байрамов, ученый-историк Назим Мустафа, ученый-исследователь Миназир Ахмедли, профессор Галей Аллахвердиев и другие озвучили свои предложения относительно “Концепции возвращения".
В ходе мероприятия также были рассмотрены письменные предложения, поступившие от широкой общественности по “Концепции возвращения”.