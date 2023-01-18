В "Общине Западного Азербайджана" прошли слушания по "Концепции возвращения"

Община «Западный Азербайджан» в рамках проекта «Концептуальное возвращение» провела слушания с участием представителей интеллигенции и ученых.

"Община Западный Азербайджан» в рамках «Концепции возвращения» провела слушания с участием представителей интеллигенции и ученых.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу общины, открывая мероприятие вступительным словом, председатель Общины, депутат парламента Азербайджана Азиз Алекберли рассказал о задачах, стоящих перед Общиной в целом, подчеркнув, что идет работа над "Концепцией возвращения", выдвинутой Президентом Ильхамом Алиевым 24 декабря прошлого года в программном выступлении на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана во время открытия административного здания "Общины Западного Азербайджана".

Глава женского совета общины, депутат Малахат Ибрагимгызы, депутат Этибар Алиев, глава Контрольно–ревизионной комиссии общины Вахид Новрузов, президент Национального Форума НПО Рауф Зейни, профессор Ибрагим Байрамов, ученый-историк Назим Мустафа, ученый-исследователь Миназир Ахмедли, профессор Галей Аллахвердиев и другие озвучили свои предложения относительно “Концепции возвращения".

В ходе мероприятия также были рассмотрены письменные предложения, поступившие от широкой общественности по “Концепции возвращения”.