Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Западные азербайджанцы с особой скорбью отмечают 31 марта – День геноцида азербайджанцев. После массового переселения армян на Кавказ армянские экстремистские вооруженные формирования и руководство Армении совершили геноцид против азербайджанского народа. Геноцид осуществлялся систематически на основе расистской идеологии, насаждающей этническую вражду.

Массовая резня, совершенная 31 марта 1918 года в Баку боевиками ультранационалистической партии "Дашнакцутюн", - страшное событие, олицетворяющее широкомасштабный геноцид, осуществленный против нашего народа на исторических землях Азербайджана в предшествующие и последующие периоды.

Начавшись в 1905 году, этот геноцид приобрел особо жестокую форму в западной части Азербайджана. В 1918-1920 годах армянская армия совершила массовые убийства и этнические чистки против азербайджанцев в Иреване, Зангезуре, Гёйче, Даралаязе, Сурмяли, Шаруре и других регионах.

В 1918 году армянская армия вторглась в Хойскую, Салмасскую, Урмийскую и Гарадагскую области государства Гаджаров и массово истребила укрывавшихся там беженцев и местных азербайджанцев, доказав свое намерение не только провести этническую чистку на своей территории, но и полностью уничтожить азербайджанцев как группу.

В результате этих актов геноцида были убиты сотни тысяч азербайджанцев. В 1921 году азербайджанцы, составлявшие некогда более 80 процентов населения территории современной Армении, уже превратились в этническое меньшинство. Вследствие этнических чисток, проведенных в 1948-1952 и 1987-1991 годах, азербайджанцы были полностью изгнаны оттуда. В настоящее время на территории нынешней Армении не осталось ни одного азербайджанца.

Все историко-культурное наследие, мечети и кладбища азербайджанцев уничтожены. Из 269 мечетей, зарегистрированных в 1897 году, сохранилась только одна.

Хотя Армения является сторонницей Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека и многочисленных международных конвенций в области прав человека, она продолжает свою расистскую политику. Эта страна препятствует благополучному и достойному возвращению азербайджанцев в свои дома.

Призываем армянское государство признать свою ответственность за совершенные геноциды, этнические чистки, преступления против человечности и военные преступления и предпринять необходимые шаги для примирения. Армения должна создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных оттуда азербайджанцев и восстановить разрушенное культурное наследие Азербайджана. Также Армения должна прекратить свою политику и практику по насаждению ненависти и дискриминации в отношении азербайджанцев, предать суду лиц, совершивших преступления против человечности, немедленно прекратить их прославление, снести памятники военным и политическим деятелям, террористам, участвовавшим в преступлениях против азербайджанцев, и отменить изменения, внесенные в топонимы".