Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении

Община Западного Азербайджана распространила обращение.

Община Западного Азербайджана распространила обращение.

В обращении, поступившем в Report из Общины, говорится:

"Наша организация, основанная в 1989 году как Азербайджанское общество беженцев и в 2022 году получившая название Община Западного Азербайджана, в настоящее время занимается защитой прав азербайджанцев, которые были изгнаны с территорий, веками являвшихся их исторической родиной и сегодня называющихся Арменией.

Изгнание азербайджанцев с территории современной Армении - несправедливость, по своим политическим, правовым и гуманитарным масштабам не имеющая себе равных в истории.

Этнические чистки, совершенные против азербайджанцев, в большинстве случаев были результатом системной деятельности государственных органов и осуществлялись путем насилия, массовой резни и других преступлений против человечности, а также грубых нарушений прав человека. Этот процесс был особенно ожесточенным и беспощадным в 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953 и 1988-1991 годах. Последствия этих актов, а также решений образований под названием "Республика Армения", "Республика Горная Армения" в 1918-1921 гг., Советского Союза и в частности печально известного руководителя СССР Иосифа Сталина, передавшего Армении Зангезур и многие другие регионы, где преобладающим населением были азербайджанцы, и подписавшего решение о депортации из Армении сотен тысяч азербайджанцев; а также Армянской ССР в 1988-1991 годах все еще дают о себе знать. В результате проведенной этнической чистки с 1991 года на этой территории проживают исключительно армяне.

На территории под названием Армения было повсеместно разрушено историческое и культурное наследие, принадлежащее азербайджанцам, в том числе мечети и кладбища, изменены географические названия, в отношении азербайджанцев осуществлялась расовая дискриминация систематического характера. Лица, участвовавшие в этнических чистках и других преступлениях против азербайджанцев, и их действия прославляются в Армении на государственном уровне.

Эта беспрецедентная несправедливость породила чувство безнаказанности в правящих кругах Армении и побудила их к территориальным притязаниям на международно признанные территории Азербайджанской Республики, применению силы, военной оккупации, дополнительным этническим чисткам в массовых масштабах и другим преступлениям против человечности.

Победа, которой в 2020 году завершилась операция Азербайджанской Республики по самообороне против военных атак и оккупации Армении, стала важным шагом на пути восстановления справедливости и расширила возможности для установления мира между двумя странами. С другой стороны, большая несправедливость заключается в том, что изгнанные с территории нынешней Армении азербайджанцы не могут вернуться в свои дома, в этой стране продолжается политика моноэтнической государственности, этнических чисток и систематической расовой дискриминации, что создает серьезную угрозу установлению прочного мира.

Наша организация, которая на протяжении последних десятилетий является авторитетным представителем азербайджанской общины, изгнанной из нынешней Армении, полна решимости активнее продолжать свою деятельность по восстановлению нарушенных прав общины. Опираясь на право на возвращение, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, община стремится к безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из нынешней Армении, в свои дома и обеспечению их индивидуальных и коллективных прав по возвращении туда.

Растущее значение, которое международное сообщество придает правам человека, и стремление изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в родные края вдохновляют общину на более интенсивное проведение этой деятельности.

Учитывая все это, Община Западного Азербайджана:

требует от правительства Армении создать условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из географических мест, которые в настоящее время считаются ее территорией, в свои дома в рамках международного процесса и обеспечить их индивидуальные и коллективные права по возвращении туда;

благодарит правительство Азербайджанской Республики за предоставление убежища, заботу об азербайджанцах, изгнанных с территории нынешней Армении, и создание условий для их мирного развития, просит и впредь оказывать содействие в безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных из родных мест, в свои дома в рамках международного процесса и обеспечении их индивидуальных и коллективных прав по возвращении туда;

просит государства – члены Организации Объединенных Наций (ООН), ООН и другие соответствующие международные организации оказать содействие в безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, в свои дома в рамках международного процесса и обеспечении их индивидуальных и коллективных прав по возвращении туда".