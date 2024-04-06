Община Западного Азербайджана: Брюссельская встреча отрицательно сказывается на мире в регионе

Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения, прошедшая в Брюсселе 5 апреля, отрицательно сказывается на мире и стабильности в регионе.

Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения, прошедшая в Брюсселе 5 апреля, отрицательно сказывается на мире и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В общине подчеркнули, что встреча между премьером Армении Николом Пашиняном, госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен состоялась несмотря на серьезные протесты правительства и общественности Азербайджана, здравомыслящих кругов международного сообщества.

"Из распространенной по итогам встречи информации ясно, что Евросоюз и США решили оказать Армении значительную финансовую помощь. Оказывая помощь Армении, а не Азербайджану, единственной стороне, пострадавшей от конфликта, ЕС и США поощряют эту страну, разрушившую и загрязнившую минами азербайджанские территории. Это также подталкивает Армению к новым нападениям на Азербайджан", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что несмотря на обращения Общины Западного Азербайджана, вопрос о возвращении изгнанных из Армении азербайджанцев не был вынесен на повестку дня данной встречи, что свидетельствует о лицемерии США и ЕС в вопросе прав человека.

"Община призывает ЕС и США прекратить политику двойных стандартов и не предпринимать шагов, обостряющих ситуацию в регионе. Если ЕС и США действительно заинтересованы в соблюдении прав человека и мире в регионе, они должны поддерживать не Армению, проводящую милитаристскую политику, а Азербайджан, столкнувшийся с разрушениями и минной проблемой, а также способствовать возвращению западных азербайджанцев на родину их предков", - говорится в заявлении.