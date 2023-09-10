Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятые утверждения президента Аргентины

Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятые утверждения, озвученные президентом Аргентины 9 сентября.

Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятые утверждения, озвученные президентом Аргентины 9 сентября.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении общины.

"Чувствуется, что президент Аргентины либо не осведомлен о сути вопроса, либо под влиянием армянской диаспоры или азербайджанофобских соотечественников, таких как Луис Окампо, Хуан Мендес, выступает с позиции "религиозного сострадания", - отмечается в документе.

Община Западного Азербайджана призвала Аргентину уважать международное право и не подходить к суверенитету и территориальной целостности государств с точки зрения двойных стандартов.

"Считаем, что вместе того, чтобы грубо вмешиваться во внутренние дела другой страны, президент Аргентины должен сосредоточиться на решении серьезных социально-экономических проблем внутри своей страны", - говорится в заявлении.