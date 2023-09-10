О нас

Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятые утверждения президента Аргентины

Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятые утверждения президента Аргентины Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятые утверждения, озвученные президентом Аргентины 9 сентября.
Внутренняя политика
10 сентября 2023 г. 11:25
Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятые утверждения президента Аргентины

Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятые утверждения, озвученные президентом Аргентины 9 сентября.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

"Чувствуется, что президент Аргентины либо не осведомлен о сути вопроса, либо под влиянием армянской диаспоры или азербайджанофобских соотечественников, таких как Луис Окампо, Хуан Мендес, выступает с позиции "религиозного сострадания", - отмечается в документе.

Община Западного Азербайджана призвала Аргентину уважать международное право и не подходить к суверенитету и территориальной целостности государств с точки зрения двойных стандартов.

"Считаем, что вместе того, чтобы грубо вмешиваться во внутренние дела другой страны, президент Аргентины должен сосредоточиться на решении серьезных социально-экономических проблем внутри своей страны", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Argentina Prezidentinin qərəzli fikirlərini kəskin pisləyib

Другие новости из категории

Грузовики с продовольствием Азербайджанского общества Красного Полумесяца ожидают на дороге Агдам-Ханкенди уже 12 дней
ФотоГрузовики с продовольствием Азербайджанского общества Красного Полумесяца ожидают на дороге Агдам-Ханкенди уже 12 дней
9 сентября 2023 г. 16:06
Грузовой автомобиль Российского общества Красного креста с продовольствием для карабахских армян движется в направлении Агдама
ФотоГрузовой автомобиль Российского общества Красного креста с продовольствием для карабахских армян движется в направлении Агдама
9 сентября 2023 г. 15:41
Назначен директор Нахчыванского центра инфекционных заболеваний
Назначен директор Нахчыванского центра инфекционных заболеваний
9 сентября 2023 г. 10:32
Глава Итальяно-азербайджанской торговой палаты: С Нахчываном могут быть установлены обширные связи
Глава Итальяно-азербайджанской торговой палаты: С Нахчываном могут быть установлены обширные связи
8 сентября 2023 г. 23:04
Хикмет Гаджиев: Лачынская и агдамская дороги могут быть открыты одновременно
Хикмет Гаджиев: Лачынская и агдамская дороги могут быть открыты одновременно
8 сентября 2023 г. 20:58
Уроженец Ханкенди: До сих пор храню документы на наш двухэтажный дом
ФотоУроженец Ханкенди: До сих пор храню документы на наш двухэтажный дом
8 сентября 2023 г. 19:35
13 сентября еще 25 семей будут переселены в село Агалы
Фото13 сентября еще 25 семей будут переселены в село Агалы
8 сентября 2023 г. 18:36
В Госкомитете состоялась встреча с группой иностранных журналистов
ФотоВ Госкомитете состоялась встреча с группой иностранных журналистов
8 сентября 2023 г. 17:59
В ИВ Нахчывана произведены ряд кадровых изменений
В ИВ Нахчывана произведены ряд кадровых изменений
8 сентября 2023 г. 15:09
Обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП Лачын
ФотоОбеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП "Лачын"
8 сентября 2023 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi