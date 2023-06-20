Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Всемирного дня беженцев.
Как сообщает Report, в заявлении говорится:
"Во Всемирный день беженцев Община Западного Азербайджана выражает солидарность со всеми вынужденными переселенцами и беженцами в мире. Мы с болью в сердце наблюдаем рост числа беженцев во всем мире. Значительная часть беженцев и вынужденных переселенцев изгнана из родных очагов вследствие вооруженных конфликтов. В ряде случаев коварные акторы развязывают вооруженные конфликты именно в целях этнической чистки. Один из таких примеров - конфликт, развязанный Арменией против Азербайджана.
Действия Армении привели к этнической чистке азербайджанцев. Пользуясь безнаказанностью, Армения впоследствии применила силу против Азербайджана, оккупировала территории этой страны и изгнала оттуда азербайджанцев.
Изгнание из Армении азербайджанцев повторялось на протяжении всей истории - в 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах. В итоге сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца.
Армения в системном порядке разрушала наши кладбища, культурные и религиозные памятники. Этническая чистка оказала серьезное негативное влияние и на наше нематериальное культурное наследие. Наши обычаи и традиции, образ жизни и социальные связи оказались нарушены.
Армения все еще продолжает препятствовать посещению нами наших домов, кладбищ, священных мест. Игнорирование этого права не только нарушает наши основные права как таковые, но и усиливает боль и тоску по родным очагам. Подобное нарушение основных прав продолжает причинять нам страдания и препятствует перспективам устойчивого мира и примирения.
Выражаем правительству Азербайджана глубокую признательность за решительную политическую, социальную и гуманитарную поддержку нашей справедливой цели. Мы намерены путем диалога добиться нашей мирной цели – возвращения в родные очаги. Община выступает за соблюдение норм и принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета государств, таких ценностей, как мир, примирение, реинтеграция и сосуществование.
Несмотря на наши неоднократные попытки диалога, Армения все еще не ответила на наши призывы к примирению. Уклонение армянской стороны от участия в содержательном диалоге препятствует продвижению в направлении справедливого и устойчивого урегулирования.
Во Всемирный день беженцев мы, руководствуясь правами человека и принципами справедливости, еще раз повторяем наш призыв, адресованный международной общественности для осуществления права на безопасное и достойное возращение, а также оказания поддержки нашей справедливой цели, направленной на обеспечение прав и безопасности после возвращения".