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Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Всемирного дня беженцев

Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Всемирного дня беженцев Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Всемирного дня беженцев.
Внутренняя политика
20 июня 2023 г. 11:52
Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Всемирного дня беженцев

Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Всемирного дня беженцев.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Во Всемирный день беженцев Община Западного Азербайджана выражает солидарность со всеми вынужденными переселенцами и беженцами в мире. Мы с болью в сердце наблюдаем рост числа беженцев во всем мире. Значительная часть беженцев и вынужденных переселенцев изгнана из родных очагов вследствие вооруженных конфликтов. В ряде случаев коварные акторы развязывают вооруженные конфликты именно в целях этнической чистки. Один из таких примеров - конфликт, развязанный Арменией против Азербайджана.

Действия Армении привели к этнической чистке азербайджанцев. Пользуясь безнаказанностью, Армения впоследствии применила силу против Азербайджана, оккупировала территории этой страны и изгнала оттуда азербайджанцев.

Изгнание из Армении азербайджанцев повторялось на протяжении всей истории - в 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах. В итоге сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца.

Армения в системном порядке разрушала наши кладбища, культурные и религиозные памятники. Этническая чистка оказала серьезное негативное влияние и на наше нематериальное культурное наследие. Наши обычаи и традиции, образ жизни и социальные связи оказались нарушены.

Армения все еще продолжает препятствовать посещению нами наших домов, кладбищ, священных мест. Игнорирование этого права не только нарушает наши основные права как таковые, но и усиливает боль и тоску по родным очагам. Подобное нарушение основных прав продолжает причинять нам страдания и препятствует перспективам устойчивого мира и примирения.

Выражаем правительству Азербайджана глубокую признательность за решительную политическую, социальную и гуманитарную поддержку нашей справедливой цели. Мы намерены путем диалога добиться нашей мирной цели – возвращения в родные очаги. Община выступает за соблюдение норм и принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета государств, таких ценностей, как мир, примирение, реинтеграция и сосуществование.

Несмотря на наши неоднократные попытки диалога, Армения все еще не ответила на наши призывы к примирению. Уклонение армянской стороны от участия в содержательном диалоге препятствует продвижению в направлении справедливого и устойчивого урегулирования.

Во Всемирный день беженцев мы, руководствуясь правами человека и принципами справедливости, еще раз повторяем наш призыв, адресованный международной общественности для осуществления права на безопасное и достойное возращение, а также оказания поддержки нашей справедливой цели, направленной на обеспечение прав и безопасности после возвращения".

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community issues statement on World Refugee Day
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Ümumdünya Qaçqınlar Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

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