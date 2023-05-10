Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Территория, ныне называемая Арменией, Западный Азербайджан – Иреванский махал, Гёйчинский махал, Зангибасарский махал, Зангезурский махал – на всех этих землях проживали азербайджанцы" (Гейдар Алиев, 1998 год).

Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Report представляет текст заявления:

Сегодня мы отмечаем 100-летний юбилей выдающегося политика и государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, посвятившего всю свою жизнь служению Азербайджану.

Гейдар Алиев, сыгравший важную роль в формировании современной истории Азербайджана, был дальновидной гениальной личностью, неустанно работающей на благо народа.

Тот факт, что благодарный азербайджанский народ свято чтит память Гейдара Алиева как общенационального лидера, связан с тем, что эта незаменимая личность своей гениальностью, богатым духовным миром и необыкновенными профессиональными навыками руководителя, вывела народ из тяжелейших испытаний истории и обеспечила его безопасность и процветание.

Пройдя очень трудный и славный жизненный путь, великий лидер всегда превыше всего ставил интересы азербайджанского народа.

Несмотря на известную дискриминацию во времена СССР, где господствовала коммунистическая идеология, Гейдар Алиев благодаря своим необычайным профессиональным способностям и неутомимому труду не только достиг, как азербайджанец, высокого звания в органах безопасности, но и обеспечил подготовку большого количества азербайджанских кадров.

В период руководства советским Азербайджаном и работы на посту первого заместителя председателя Совета Министров СССР – члена Политбюро Гейдара Алиев внес неоценимый вклад в национальное самосознание азербайджанского народа, социально-экономическое развитие страны, добился открытия в республике военных училищ, создав тем самым условия для подготовки национальных военных кадров. Именно сфоpмированный им прочный национально-идеологический, социально-экономический и кадровый потенциал обеспечил жизнеспособность Азербайджана как независимого государства в 1991 году.

Гнусные усилия некоторых злонамеренных сил во главе с Михаилом Горбачевым, нацеленные на отставку Гейдара Алиева с постов в высшем руководстве СССР, стали первым шагом в реализации их грязных планов в отношении Азербайджана. Добившись этого в 1987 году, они немедленно приступили к этнической чистке азербайджанцев в Армянской ССР и территориальным претензиям к Азербайджану.

Стремительное развитие событий в ущерб Азербайджану в последующие годы привело к тяжелому кризису в стране в 1993 году. В такой ситуации по настоятельному требованию народа последний оплот надежды Азербайджана Гейдар Алиев вернулся к власти, несмотря на угрозу своей жизни, в короткие сроки нормализовал обстановку в стране, остановил продвижение оккупационной армии Армении и, умело действуя в сложной геополитической ситуации, сохранил вновь обретенную государственную независимость.

Разработанная под непосредственным руководством великого лидера и основанная на принципах прав человека и демократии Конституция Азербайджанской Республики, а также идеология азербайджанства определили национальные идеологические и правовые рамки государственной независимости, тем самым была обеспечена вечность и необратимость нашей независимости.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, выразивший страдания нашего народа словами: "Когда мы говорим "Гёйчинский махал", "Зангезур", сердце нашего народа болит, народ живет мечтой об этих землях", уделял теме Западного Азербайджана большое внимание и заботу, исходя при этом из интересов всего азербайджанского народа и принципа справедливости. Выступая на самых авторитетных трибунах, великий лидер озвучивал исторические факты о передаче азербайджанских территорий Армении, насильственном изгнании оттуда азербайджанцев и поднимал вопрос о праве азербайджанских беженцев на возвращение. Указ Президента Гейдара Алиева от 18 декабря 1997 года о даче политико-правовой оценки массовой депортации азербайджанцев с историко-этнических земель на территории Армении, закрепление в национальном законодательстве страны права беженцев на возвращение и оказанная им социальная поддержка никогда не будут забыты западными азербайджанцами.

Успешная политика Президента Ильхама Алиева, достойного преемника общенационального лидера, во всех сферах является самым большим утешением для западных азербайджанцев, живущих тоской по родине, и гарантией того, что наше правое дело будет реализовано. Тот факт, что победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, исполнивший завещание отца и освободивший азербайджанские земли, в том числе Шушу, от чужеземной оккупации, отмечает 100-летний юбилей общенационального лидера именно в этом городе, как торжество справедливости и очень значимое историческое событие, дает основания нам, западным азербайджанцам, более оптимистично смотреть в будущее".