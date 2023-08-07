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Община западного Азербайджана провела встречу с жителями села Нуведи

Община западного Азербайджана провела встречу с жителями села Нуведи Община западного Азербайджана в рамках мероприятий по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева провела встречу с жителями села Нуведи Западного Зангезура.
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 12:27
Община западного Азербайджана провела встречу с жителями села Нуведи

Община западного Азербайджана в рамках мероприятий по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева провела встречу с жителями села Нуведи Западного Зангезура.

Как сообщает Report, со вступительной речью выступил глава аппарата общины Галиб Гасымов.

На мероприятии также выступил глава наблюдательного совета общины, глава общины района Мегри, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАНА Фикрет Алиев. По его словам, Гейдар Алиев всегда с особой заботой и вниманием относился к жителям села Нуведи.

Общенациональный лидер высоко оценил сопротивление и волю, проявленные жителями села Нуведи в 1987-1991 годах, сказал он.

В мероприятии также приняли участие завкафедрой БГУ Муса Мусаев, главный редактор газеты "Йени мусават" Алгыш Мусаев и завкафедрой БГУ, профессор Гошгар Алиев.

Мероприятие продолжилось выступлениями участников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcmasında Nüvədi sakinləri ilə görüş keçirilib

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