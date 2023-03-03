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Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении

Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении Община Западного Азербайджана призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение в свои дома.
Внутренняя политика
3 марта 2023 г. 13:42
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении

Община Западного Азербайджана призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение в свои дома.

Об этом Report сообщили в пресс-службе сообщества.

Было заявлено, что изгнание Арменией азербайджанцев из своих родных территорий и недопущение их безопасного и достойного возвращения в свои дома является серьезным нарушением обязательств страны в области прав человека в рамках Совета Европы, в том числе Европейской конвенции о правах человека и Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Община Западного Азербайджана считает, что вопрос прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, должен стать предметом мониторинга ПАСЕ по выполнению этой страной взятых на себя обязательств.

Принимая во внимание все вышесказанное, Община Западного Азербайджана направила содокладчикам Комиссии по выполнению обязательств государствами-членами Совета Европы (Комиссия по мониторингу) Киммо Килюнену и Бориане Эберг письмо с просьбой о мониторинге выполнения Арменией обязательств в сфере обеспечения права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев.

Было отмечено, что сообщество готово к диалогу с мониторинговым комитетом ПАСЕ по этому вопросу.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community calls on PACE to start monitoring rights of Azerbaijanis expelled from Armenia
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması AŞPA-nı Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların hüquqları üzrə monitorinqə başlamağa çağırır

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