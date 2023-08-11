Община Западного Азербайджана призвала армянскую церковь прекратить провокационную деятельность.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.
Община Западного Азербайджана резко осуждает провокационные высказывания армянских католикосов, и расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана.
Община считает армянскую церковь одним из главных виновников плачевного положения, в котором оказалась Армения. Армянская церковь, которая на протяжении 30 лет приветствовала оккупацию азербайджанских территорий, этническую чистку, и сегодня поощряет вражду, ненависть и реваншизм.
Община призывает международное сообщество, международные организации осудить деструктивные, азербайджанофобские действия армянской церкви.