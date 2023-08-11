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Община Западного Азербайджана призвала армянскую церковь прекратить провокационную деятельность

Община Западного Азербайджана призвала армянскую церковь прекратить провокационную деятельность Община Западного Азербайджана призвала армянскую церковь прекратить провокационную деятельность.
Внутренняя политика
11 августа 2023 г. 20:52
Община Западного Азербайджана призвала армянскую церковь прекратить провокационную деятельность

Община Западного Азербайджана призвала армянскую церковь прекратить провокационную деятельность.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Община Западного Азербайджана резко осуждает провокационные высказывания армянских католикосов, и расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Община считает армянскую церковь одним из главных виновников плачевного положения, в котором оказалась Армения. Армянская церковь, которая на протяжении 30 лет приветствовала оккупацию азербайджанских территорий, этническую чистку, и сегодня поощряет вражду, ненависть и реваншизм.

Община призывает международное сообщество, международные организации осудить деструктивные, азербайджанофобские действия армянской церкви.

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