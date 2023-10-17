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Община Западного Азербайджана поздравила президента Ильхама Алиева

Община Западного Азербайджана поздравила президента Ильхама Алиева Община Западного Азербайджана направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 12:38
Община Западного Азербайджана поздравила президента Ильхама Алиева

Община Западного Азербайджана направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент, под вашим чутким руководством, Азербайджан переживает самый яркий период своей истории, за последние 20 лет в нашей стране наблюдается интенсивное развитие и прогресс. Слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: "Азербайджан взойдет над миром как солнце", нашли свое истинное подтверждение. Сегодняшний современный Азербайджан, созданный Вами и Вашим мудрым предвидением, оставив позади проблемы, ожидавшие решения на протяжении десятилетий, обрел свой суверенитет и территориальную целостность, занял достойное место в мировом сообществе.

Каждый успех, достигнутый во всех областях нашей страны, был результатом Вашего упорного и титанического труда. Путь, начатый с социально-экономического развития регионов, привел не только к прогрессу регионов Азербайджана, но и к улучшению благосостояния каждого азербайджанца, его духовному обогащению и, наконец, к превращению в гражданина государства-победителя.

Азербайджан, до последних лет был родиной более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Однако наше могущественное государство под Вашим руководством смогло преодолеть свои трудности и триумфально завершить начатую борьбу за права, за территориальную целостность, за обеспечение прав каждого гражданина, и мечта сотен тысяч наших граждан о возвращении в родные края наконец сбылась".

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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