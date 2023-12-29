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Община Западного Азербайджана поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах

Община Западного Азербайджана поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах Община Западного Азербайджана поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах, намеченных на 7 февраля 2024 года.
Внутренняя политика
29 декабря 2023 г. 13:53
Община Западного Азербайджана поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах

Община Западного Азербайджана поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах, намеченных на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, принятом на внеочередном общем собрании Общины.

В заявлении отмечается, что сегодняшний Азербайджан, после претворения в жизнь идей общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, переживает самый сильный период в истории своей государственности.

"Уверены, что Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, вернувший тысячи вынужденных переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур, вернет нас мирным путем на нашу родину - в Западный Азербайджан. В этом смысле сотни тысяч членов Общины заявляют о своей поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİcma: “Prezident İlham Əliyev yüz illərdən sonra bizə güclü dövlətin qalib vətəndaşı olmaq hissini yaşadıb”

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