Община Западного Азербайджана поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах

Община Западного Азербайджана поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах, намеченных на 7 февраля 2024 года.

Община Западного Азербайджана поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах, намеченных на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, принятом на внеочередном общем собрании Общины.

В заявлении отмечается, что сегодняшний Азербайджан, после претворения в жизнь идей общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, переживает самый сильный период в истории своей государственности.

"Уверены, что Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, вернувший тысячи вынужденных переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур, вернет нас мирным путем на нашу родину - в Западный Азербайджан. В этом смысле сотни тысяч членов Общины заявляют о своей поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах", - говорится в заявлении.