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Община Западного Азербайджана ответила послу Франции в Армении

Община Западного Азербайджана ответила послу Франции в Армении Посол Франции в Армении превратил антиазербайджанскую деятельность в свой образ жизни.
Внутренняя политика
6 января 2024 г. 15:43
Община Западного Азербайджана ответила послу Франции в Армении

Посол Франции в Армении превратил антиазербайджанскую деятельность в свой образ жизни.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что подход французского посла, считающего, что он "жалит" Азербайджан ксенофобскими твитами и заявлениями, просто смехотворен.

"Этот штатный азербайджанофоб таким образом пытается позиционировать себя в армянском обществе как "герой". Похоже, что посол Франции пытается выразить такими низкими твитами свой гнев и горечь по поводу того, что его страна уже несколько месяцев не может принять документ против Азербайджана в Совете Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Fransanın Ermənistandakı səfirinə cavab verib

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