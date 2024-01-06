Община Западного Азербайджана ответила послу Франции в Армении

Посол Франции в Армении превратил антиазербайджанскую деятельность в свой образ жизни.

Посол Франции в Армении превратил антиазербайджанскую деятельность в свой образ жизни.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что подход французского посла, считающего, что он "жалит" Азербайджан ксенофобскими твитами и заявлениями, просто смехотворен.

"Этот штатный азербайджанофоб таким образом пытается позиционировать себя в армянском обществе как "герой". Похоже, что посол Франции пытается выразить такими низкими твитами свой гнев и горечь по поводу того, что его страна уже несколько месяцев не может принять документ против Азербайджана в Совете Безопасности ООН", - говорится в заявлении.