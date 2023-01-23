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Община: От зарубежных экспертов поступают предложения в связи с "Концепцией возвращения"

Община: От зарубежных экспертов поступают предложения в связи с "Концепцией возвращения" На электронную почту Общины Западного Азербайджана поступило большое количество предложений от представителей общественности, ученых и зарубежных экспертов в связи с "Концепцией Возвращения".
Внутренняя политика
23 января 2023 г. 13:43
Община: От зарубежных экспертов поступают предложения в связи с Концепцией возвращения

На электронную почту Общины Западного Азербайджана поступило большое количество предложений от представителей общественности, ученых и зарубежных экспертов в связи с "Концепцией Возвращения".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфугар.

По ее словам, в настоящее время эти предложения рассматриваются.

"Кроме того, в Общине Западного Азербайджана регулярно проводятся слушания, на которых свои предложения по концепции высказывают деятели науки, представители интеллигенции, члены правления", - подчеркнула У.Зульфугар.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community: Proposals received from foreign experts regarding Return Concept project
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması: “Qayıdış Konsepsiyası layihəsi ilə bağlı xarici ekspertlərdən də təkliflər daxil olur”

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