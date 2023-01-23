Община: От зарубежных экспертов поступают предложения в связи с "Концепцией возвращения"

На электронную почту Общины Западного Азербайджана поступило большое количество предложений от представителей общественности, ученых и зарубежных экспертов в связи с "Концепцией Возвращения".

На электронную почту Общины Западного Азербайджана поступило большое количество предложений от представителей общественности, ученых и зарубежных экспертов в связи с "Концепцией Возвращения".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфугар.

По ее словам, в настоящее время эти предложения рассматриваются.

"Кроме того, в Общине Западного Азербайджана регулярно проводятся слушания, на которых свои предложения по концепции высказывают деятели науки, представители интеллигенции, члены правления", - подчеркнула У.Зульфугар.