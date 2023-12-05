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Община Западного Азербайджана осудила заявления Борреля о ситуации в регионе

Община Западного Азербайджана осудила заявления Борреля о ситуации в регионе Община Западного Азербайджана осудила заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о ситуации в регионе.
Внутренняя политика
5 декабря 2023 г. 17:54
Община Западного Азербайджана осудила заявления Борреля о ситуации в регионе

Община Западного Азербайджана осудила клеветнические заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о ситуации в регионе.

Как сообщает Report, в общине подчеркнули, что заявления Борреля о якобы "военном вмешательстве", "применении силы" и "150 тысячах армян, которые были вынуждены бежать из Карабаха", не соответствуют действительности.

"Никогда сами армяне не озвучивали цифру 150 тысяч, и неизвестно, откуда Боррель ее взял. У нас возникает ответный вопрос, сколько западных азербайджанцев Армения депортировала с исторической родины? Очевидно, что из-за двойных стандартов и подхода, основанного на этнических и религиозных предпочтениях, верховный представитель ЕС попытается избежать ответа на данный вопрос", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Jozep Borrelə cavab verib: "Hiddətimizi ifadə edirik"

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