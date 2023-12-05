Община Западного Азербайджана осудила заявления Борреля о ситуации в регионе

Община Западного Азербайджана осудила заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о ситуации в регионе.

Община Западного Азербайджана осудила клеветнические заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о ситуации в регионе.

Как сообщает Report, в общине подчеркнули, что заявления Борреля о якобы "военном вмешательстве", "применении силы" и "150 тысячах армян, которые были вынуждены бежать из Карабаха", не соответствуют действительности.

"Никогда сами армяне не озвучивали цифру 150 тысяч, и неизвестно, откуда Боррель ее взял. У нас возникает ответный вопрос, сколько западных азербайджанцев Армения депортировала с исторической родины? Очевидно, что из-за двойных стандартов и подхода, основанного на этнических и религиозных предпочтениях, верховный представитель ЕС попытается избежать ответа на данный вопрос", - говорится в заявлении.