Община Западного Азербайджана осудила провокацию Армении на условной границе

Община Западного Азербайджана решительно осуждает последнюю военную провокацию Армении на условной границе.
Как сообщает Report, в заявлении общины говорится, что данная провокация является результатом вооружения Армении рядом стран, в частности Францией. Это также в очередной раз свидетельствует о нежелании Еревана подписать мирный договор с Баку.
"Почему миссия ЕС в Армении, которая с биноклем в руках тщательно рассматривает условную границу и Зангезурские горы, не реагирует на эту запланированную провокацию? Почему молчат Жозеп Боррель, Госдеп, конгрессмены США, французские политики с расистской идеологией, парламенты Нидерландов, Канады, Литвы, Европарламент, такие "дон-кихоты", как Франк Швабе, Натали Луазо, Марина Кальюранд, Жан-Кристоф Бюиссон?
Очевидно, что Армения, как и летом 2023 года, вновь поверив в какую-то международную поддержку, начала предпринимать опасные шаги против Азербайджана. Армения не должна действовать по указке других стран, не должна быть прокси-государством и повторять ошибок "первой республики", - говорится в заявлении.