Община Западного Азербайджана осудила провокацию Армении на условной границе

Община Западного Азербайджана решительно осуждает последнюю военную провокацию Армении на условной границе.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает последнюю военную провокацию Армении на условной границе.

Как сообщает Report, в заявлении общины говорится, что данная провокация является результатом вооружения Армении рядом стран, в частности Францией. Это также в очередной раз свидетельствует о нежелании Еревана подписать мирный договор с Баку.

"Почему миссия ЕС в Армении, которая с биноклем в руках тщательно рассматривает условную границу и Зангезурские горы, не реагирует на эту запланированную провокацию? Почему молчат Жозеп Боррель, Госдеп, конгрессмены США, французские политики с расистской идеологией, парламенты Нидерландов, Канады, Литвы, Европарламент, такие "дон-кихоты", как Франк Швабе, Натали Луазо, Марина Кальюранд, Жан-Кристоф Бюиссон?

Очевидно, что Армения, как и летом 2023 года, вновь поверив в какую-то международную поддержку, начала предпринимать опасные шаги против Азербайджана. Армения не должна действовать по указке других стран, не должна быть прокси-государством и повторять ошибок "первой республики", - говорится в заявлении.