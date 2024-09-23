Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление главы МИД Канады в адрес Азербайджана

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает предвзятое и клеветническое заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 22 сентября в отношении Азербайджана.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает предвзятое и клеветническое заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 22 сентября в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОЗА.

Община подчеркивает, что канадский министр своими безосновательными обвинениями о якобы насильственном изгнании армян из Карабахского региона Азербайджана демонстрирует позицию, ставящую под сомнение территориальную целостность Азербайджана и служащую созданию напряженности в регионе.

В заявлении также отмечается, что Канада, закрывшая глаза на то, что Армения подвергла этнической чистке один миллион азербайджанцев, тридцать лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией и не позволяет сотням тысяч западных азербайджанцев вернуться на родные земли, не имеет морального права говорить о гуманитарных проблемах.