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Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление главы МИД Канады в адрес Азербайджана

Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление главы МИД Канады в адрес Азербайджана Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает предвзятое и клеветническое заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 22 сентября в отношении Азербайджана.
Внутренняя политика
23 сентября 2024 г. 09:53
Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление главы МИД Канады в адрес Азербайджана

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает предвзятое и клеветническое заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 22 сентября в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОЗА.

Община подчеркивает, что канадский министр своими безосновательными обвинениями о якобы насильственном изгнании армян из Карабахского региона Азербайджана демонстрирует позицию, ставящую под сомнение территориальную целостность Азербайджана и служащую созданию напряженности в регионе.

В заявлении также отмечается, что Канада, закрывшая глаза на то, что Армения подвергла этнической чистке один миллион азербайджанцев, тридцать лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией и не позволяет сотням тысяч западных азербайджанцев вернуться на родные земли, не имеет морального права говорить о гуманитарных проблемах.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community condemns Canada's biased statement against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Kanadanın xarici işlər nazirinin Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatını qınayıb

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