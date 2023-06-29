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Община Западного Азербайджана осудила последнее заявление Пашиняна

Община Западного Азербайджана осудила последнее заявление Пашиняна Община Западного Азербайджана осудила последнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Внутренняя политика
29 июня 2023 г. 19:07
Община Западного Азербайджана осудила последнее заявление Пашиняна

Община Западного Азербайджана осудила последнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу общины, об этом говорится в заявлении объединения.

"Решительно осуждаем сегодняшнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняющего Азербайджан в намерении принудить к эмиграции армян, проживающих в Карабахском регионе нашей страны. Данное заявление не только необоснованно, но и противоречит нормам международного права и трехстороннему Заявлению от 2020 года, в котором Армения взяла на себя обязательство вывести свои войска с территории Азербайджана, служит цели продолжения незаконного военного присутствия в Азербайджане в качестве поддержки территориальных притязаний.

Вызывает иронию то, что премьер-министр Пашинян говорит об этнической чистке. Так, именно Армения насильно изгнала всех азербайджанцев со своей территории и препятствует их возвращению. Правительство Армении, в том числе премьер-министр Пашинян, игнорируют призывы Общины Западного Азербайджана к мирному диалогу для безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев. Армения демонстрирует пренебрежение правами человека, не отвечая на эти призывы, и своими действиями, посягающими на суверенитет Азербайджана, пытается саботировать усилия правительства Азербайджана по реинтеграции его граждан армянской национальности.

Призываем премьер-министра Пашиняна прекратить эти наносящие вред действия и обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев в Армению. Важно, чтобы Армения дала согласие на привлечение международных миссий для содействия этому процессу, обеспечения прав и безопасности возвращающихся азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана привержена принципам диалога, мирного сосуществования и уважения прав человека. Мы призываем премьер-министра Пашиняна проявить такую же приверженность и работать над построением справедливого и инклюзивного общества, которое предполагает возвращение азербайджанцев в свои законные дома в Армении", - подчеркивается в заявлении.

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