Община Западного Азербайджана потребовала от Армении привлечь к правосудию военных преступников

Община Западного Азербайджана вновь требует от правительства Армении прояснить судьбу азербайджанцев, подвергшихся насильственным исчезновениям, обеспечить сотрудничество с Азербайджаном в данном вопросе и предать правосудию причастных к военным преступле

Община Западного Азербайджана потребовала от правительства Армении прояснить судьбу азербайджанцев, подвергшихся насильственным действиям, в результате которых их судьба до сих пор неизвестна, сотрудничать с Азербайджаном в данном вопросе и предать правосудию причастных к военным преступлениям лиц.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенной Общиной в связи с Международным днем пропавших без вести.

"Большое число азербайджанцев – выходцев из Армении пропали без вести во время этнических чисток, а также в результате военной агрессии Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Совершенные Арменией действия по насильственному исчезновению азербайджанцев являются грубым нарушением прав человека", - говорится в заявлении.

Право на защиту от насильственных исчезновений закреплено в различных международных документах по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений.

Армения отказывается внести ясность в судьбу и местонахождение этих лиц, раскрыть точные координаты массовых захоронений и других мест захоронения убитых ею азербайджанцев, тем самым делая еще более невыносимыми боль и страдания от неопределенности, которые испытывают их семьи, говорится в заявлении организации.

Рассмотрение вопроса насильственных исчезновений необходимо для защиты прав человека, доведения до семей пострадавших судеб их близких, обеспечения справедливости и мира.

"Община Западного Азербайджана вновь требует от правительства Армении оказать содействие для прояснения судеб азербайджанцев, подвергшихся насильственному исчезновению, начать полноценное сотрудничество с Азербайджаном по этому вопросу и передать правосудию лиц, совершивших действия по насильственному исчезновению", - указано в документе.