Община западного Азербайджана опровергла заявления Пашиняна о "добровольной" депортации

Община западного Азербайджана осудила заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные на пресс-конференции в Ереване 25 июля 2023 года.

Община западного Азербайджана осудила заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные на пресс-конференции в Ереване 25 июля 2023 года.

Как сообщает Report, в общине отметили, что Пашинян озвучил необоснованные и противоречивые заявления о том, что проживавшие до первой Карабахской войны в Армении азербайджанцы якобы "добровольно" покинули родные дома и даже получили за это компенсацию от армянского правительства.

"Следует отметить, что сторона, выплачивающая компенсацию, тем самым признает неправомерность своих действий и причинение убытков. Это в свою очередь противоречит утверждениям о том, что азербайджанцы покинули территорию Армении добровольно. озникает вопрос, если переселение действительно было добровольным, за что была предложена компенсация?" - говорится в заявлении.

В общине также подчеркнули, что категорически отвергают заявления о якобы предоставлении азербайджанскому населению, депортированному из Армении, каких-либо компенсаций со стороны правительства этой страны.

Члены Общины западного Азербайджана в своем заявлении подтвердили намерение до конца отстаивать свои права на возвращение на родные земли.

"Подобными заявлениями премьер-министр Армении в очередной раз пытается исказить реалии и избежать ответственности за преступления, совершенные против общины. Нежелание Армении обеспечить права депортированных азербайджанцев на возвращение является наглядным примером, насколько неискренними являются заявления официальных лиц этой страны о приверженности демократическим ценностям и уважении прав человека. Кроме того, очевидно наличие в армянском обществе ненависти против азербайджанцев по этнической принадлежности", - говорится в заявлении.

В общине также заявили, что армянское общество сегодня продолжает придерживаться политики "нет нацменьшинств - нет проблем".

В своем заявлении община в очередной раз призвала правительство Армении перестать распространять ложные заявления, обеспечить права депортированных азербайджанцев и начать субстантивный диалог с членами общины.