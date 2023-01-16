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Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения

Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения Основываясь на праве на возвращение, закрепленном в соответствующих международных конвенциях, Община Западного Азербайджана продолжает работу над проектом концепции мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении (Концеп
Внутренняя политика
16 января 2023 г. 11:58
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения

Основываясь на праве на возвращение, закрепленном в соответствующих международных конвенциях, Община Западного Азербайджана продолжает работу над проектом концепции мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении (Концепция возвращения).

Как сообщили Report в общине, широкая общественность проявляет высокую заинтересованность в этом вопросе. Ученые, специалисты, простые граждане обращаются в общину со своим видением и предложениями по концепции. Представленные идеи и предложения оказались очень полезными при подготовке проекта.

Обращаясь в связи с этим к широкой общественности, община призывает представить свои предложения по проекту Концепции возвращения. Предложения можно отправлять на электронную почту: [email protected] до 18:00 21.01.2023. Особенно необходимы мнения и предложения экспертов, специализирующихся в области международного общего права, гуманитарного права, прав человека, постконфликтной реабилитации и реинтеграции, прав беженцев. Предложения принимаются на азербайджанском, английском, русском, французском или немецком языках.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community calls on public to submit their proposals on draft 'Return Concept'
Версия на азербайджанском языке “Qərbi Azərbaycan İcması” ictimaiyyəti “Qayıdış Konsepsiyası”nın layihəsinə dair təkliflərini təqdim etməyə çağırır

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