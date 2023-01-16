Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения

Основываясь на праве на возвращение, закрепленном в соответствующих международных конвенциях, Община Западного Азербайджана продолжает работу над проектом концепции мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении (Концеп

Основываясь на праве на возвращение, закрепленном в соответствующих международных конвенциях, Община Западного Азербайджана продолжает работу над проектом концепции мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении (Концепция возвращения).

Как сообщили Report в общине, широкая общественность проявляет высокую заинтересованность в этом вопросе. Ученые, специалисты, простые граждане обращаются в общину со своим видением и предложениями по концепции. Представленные идеи и предложения оказались очень полезными при подготовке проекта.

Обращаясь в связи с этим к широкой общественности, община призывает представить свои предложения по проекту Концепции возвращения. Предложения можно отправлять на электронную почту: [email protected] до 18:00 21.01.2023. Особенно необходимы мнения и предложения экспертов, специализирующихся в области международного общего права, гуманитарного права, прав человека, постконфликтной реабилитации и реинтеграции, прав беженцев. Предложения принимаются на азербайджанском, английском, русском, французском или немецком языках.