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Община Западного Азербайджана направила письмо протеста Дунье Миятович

Община Западного Азербайджана направила письмо протеста Дунье Миятович Подготовлен отчет по итогам визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в Армению и Азербайджан с 16 по 23 октября 2023 года. Председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли направил Дунье Миятович письмо протеста.
Внутренняя политика
15 января 2024 г. 17:38
Община Западного Азербайджана направила письмо протеста Дунье Миятович

Подготовлен отчет по итогам визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в Армению и Азербайджан с 16 по 23 октября 2023 года. Председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли направил Дунье Миятович письмо протеста.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить вас за визит в Азербайджан и за искренность, которую вы проявили во время встречи с азербайджанскими беженцами из Армении 23 октября 2023 года. Ваши слова поддержки, особенно совет "никогда не сдаваться", произвели глубокое впечатление на наше сообщество.

Однако, умалчивание проблем и переживаний азербайджанских беженцев является не только проявлением неуважения, но и подрывает остатки доверия к Совету Европы и его миссии. Это можно расценить как предательство принципов справедливости и беспристрастности, которыми должен руководствоваться в своей работе ваш уважаемый офис.

В заключение хотелось бы отметить, что хотя вы и советуете нам "никогда не сдаваться", вы сами именно это и сделали, по крайней мере в данном случае. Тем не менее, мы никогда не откажемся от борьбы за справедливость и право вернуться на родину.

Именно с этой решимостью мы просим Вас выполнять свои обязанности и требуем, чтобы ваш отчет отражал наше правое дело, которое уже долгое время пытаются замолчать известные круги", — сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Dunya Miyatoviçə etiraz məktubu göndərib

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