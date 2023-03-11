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Община Западного Азербайджана направила письмо Николу Пашиняну

Община Западного Азербайджана направила письмо Николу Пашиняну Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
Внутренняя политика
11 марта 2023 г. 17:50
Община Западного Азербайджана направила письмо Николу Пашиняну

Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Об этом Report сообщили в Общине.

В сообщении отмечается, что община разработала концепцию безопасного возвращения, основанную на международном праве: "Община полна решимости добиться процесса возвращения мирным путем и выбрала для его осуществления путь диалога. В этом плане община объясняет свою позицию международным организациям и соответствующим государствам по политико-дипломатическим каналам.

Несомненно, важную часть процесса возвращения, который должен проводиться в политической плоскости, должен составлять диалог с правительством Армении. Храня в нашей исторической памяти великие бедствия, причиненные нам армянской стороной, мы в то же время принимаем, что путь к миру и развитию лежит через диалог и примирение".

В письме Община Западного Азербайджана призывает Никола Пашиняна начать диалог по вопросу возвращения.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community sends letter to Nikol Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Nikol Paşinyana məktub göndərib

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