Община Западного Азербайджана направила письмо Николу Пашиняну

Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Об этом Report сообщили в Общине.

В сообщении отмечается, что община разработала концепцию безопасного возвращения, основанную на международном праве: "Община полна решимости добиться процесса возвращения мирным путем и выбрала для его осуществления путь диалога. В этом плане община объясняет свою позицию международным организациям и соответствующим государствам по политико-дипломатическим каналам.

Несомненно, важную часть процесса возвращения, который должен проводиться в политической плоскости, должен составлять диалог с правительством Армении. Храня в нашей исторической памяти великие бедствия, причиненные нам армянской стороной, мы в то же время принимаем, что путь к миру и развитию лежит через диалог и примирение".

В письме Община Западного Азербайджана призывает Никола Пашиняна начать диалог по вопросу возвращения.