Община Западного Азербайджана: Мы будем активно поддерживать все усилия государства по нашему возвращению

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в центре Баку памятник гению азербайджанской поэзии и яркому представителю гёйчайской ашугской школы Ашугу Алескеру (1821-1926). На церемонии открытия глава государства выступил с исторической речью, посв

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в центре Баку памятник гению азербайджанской поэзии и яркому представителю гёйчайской ашугской школы Ашугу Алескеру (1821-1926). На церемонии открытия глава государства выступил с исторической речью, посвященной вопросу возвращения азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В нем отмечается, что Ашуг Алескер жил и творил в Западном Азербайджане - в Гёйчайском махале, одном из исторических центров азербайджанского ашугского искусства.

"Возведение памятника выдающемуся представителю западных азербайджанцев является знаком уважения азербайджанского народа к памяти Ашуга Алескера. Но в то же время это событие, призывающее всех западных азербайджанцев и весь азербайджанский народ вновь объединиться во имя одной цели. Мы с нетерпением ждем этого дня. Верим, что придет день, и мы восстановим разрушенный армянами памятник Ашугу Алескеру и проведем подобную церемонию в селе Агкилься.

Мы будем активно участвовать во всех шагах, которые предпримет наше государство для обеспечения нашего мирного, достойного и безопасного возвращения на родные земли", - говорится в заявлении.