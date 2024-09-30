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Община Западного Азербайджана: Мы будем активно поддерживать все усилия государства по нашему возвращению

Община Западного Азербайджана: Мы будем активно поддерживать все усилия государства по нашему возвращению Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в центре Баку памятник гению азербайджанской поэзии и яркому представителю гёйчайской ашугской школы Ашугу Алескеру (1821-1926). На церемонии открытия глава государства выступил с исторической речью, посв
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 18:58
Община Западного Азербайджана: Мы будем активно поддерживать все усилия государства по нашему возвращению

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в центре Баку памятник гению азербайджанской поэзии и яркому представителю гёйчайской ашугской школы Ашугу Алескеру (1821-1926). На церемонии открытия глава государства выступил с исторической речью, посвященной вопросу возвращения азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В нем отмечается, что Ашуг Алескер жил и творил в Западном Азербайджане - в Гёйчайском махале, одном из исторических центров азербайджанского ашугского искусства.

"Возведение памятника выдающемуся представителю западных азербайджанцев является знаком уважения азербайджанского народа к памяти Ашуга Алескера. Но в то же время это событие, призывающее всех западных азербайджанцев и весь азербайджанский народ вновь объединиться во имя одной цели. Мы с нетерпением ждем этого дня. Верим, что придет день, и мы восстановим разрушенный армянами памятник Ашугу Алескеру и проведем подобную церемонию в селе Агкилься.

Мы будем активно участвовать во всех шагах, которые предпримет наше государство для обеспечения нашего мирного, достойного и безопасного возвращения на родные земли", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Qayıdışın təmin edilməsi üçün dövlətin atacağı bütün addımlarda fəal iştirak edəcəyik

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