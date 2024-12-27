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Община: Высказывания французского депутата направлены на подрыв мирного процесса

Община: Высказывания французского депутата направлены на подрыв мирного процесса Высказывания члена Европарламента от Франции Натали Луазо направлены на подрыв мирного процесса.
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 09:59
Община: Высказывания французского депутата направлены на подрыв мирного процесса

Высказывания члена Европарламента от Франции Натали Луазо направлены на подрыв мирного процесса.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

В интервью армянскому агентству Armenpress французский депутат призвала Армению не обсуждать вопрос о праве возвращения западных азербайджанцев и открытии региональных коммуникаций, явно демонстрируя, что ее истинное намерение заключается в предотвращении установления мира между двумя странами.

ОЗА также раскритиковала необоснованное требование Луазо об освобождении подозреваемых в совершении многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, включая Ходжалинский геноцид.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community slams French politician's сontroversial remarks
Версия на азербайджанском языке İcma fransalı deputatın azərbaycanlıların qayıdış hüququna zidd fikirlərini qınayıb

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