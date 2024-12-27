Община: Высказывания французского депутата направлены на подрыв мирного процесса

Высказывания члена Европарламента от Франции Натали Луазо направлены на подрыв мирного процесса.

Высказывания члена Европарламента от Франции Натали Луазо направлены на подрыв мирного процесса.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

В интервью армянскому агентству Armenpress французский депутат призвала Армению не обсуждать вопрос о праве возвращения западных азербайджанцев и открытии региональных коммуникаций, явно демонстрируя, что ее истинное намерение заключается в предотвращении установления мира между двумя странами.

ОЗА также раскритиковала необоснованное требование Луазо об освобождении подозреваемых в совершении многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, включая Ходжалинский геноцид.