Община: Высказывания французского депутата направлены на подрыв мирного процесса

Высказывания члена Европарламента от Франции Натали Луазо направлены на подрыв мирного процесса.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).
В интервью армянскому агентству Armenpress французский депутат призвала Армению не обсуждать вопрос о праве возвращения западных азербайджанцев и открытии региональных коммуникаций, явно демонстрируя, что ее истинное намерение заключается в предотвращении установления мира между двумя странами.
ОЗА также раскритиковала необоснованное требование Луазо об освобождении подозреваемых в совершении многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, включая Ходжалинский геноцид.