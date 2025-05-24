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Община: Восстановление деятельности Иреванского старейшинства - важный шаг для исторической справедливости

Община: Восстановление деятельности Иреванского старейшинства - важный шаг для исторической справедливости Община: Восстановление деятельности Иреванского старейшинства - важный шаг для исторической справедливости
Внутренняя политика
24 мая 2025 г. 13:03
Община: Восстановление деятельности Иреванского старейшинства - важный шаг для исторической справедливости

Община Западного Азербайджана приветствует решения, принятые Советом старейшин Управления мусульман Кавказа на заседании, состоявшемся в Баку 22 мая, о восстановлении деятельности Иреванского старейшинства.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Отмечается, что за исключением Голубой мечети в Ереване, все около 300 мечетей, существовавших в Западном Азербайджане, были уничтожены Арменией. "В то же время более 500 кладбищ были разрушены, культурное и религиозное наследие азербайджанцев систематически стиралось с лица земли. Это грубое нарушение международного права и прав человека", - говорится в заявлении.

Отмечается, что восстановление деятельности Иреванского старейшинства является важным шагом в обеспечении свободы вероисповедания, возрождении мультикультурной среды в Западном Азербайджане и восстановлении исторической справедливости.

"Это решение также является важным событием, способствующим возвращению из Армении азербайджанцев на свои исторические земли. Мы требуем от правительства Армении создать условия для свободного использования азербайджанцами Голубой мечети, восстановить разрушенные мечети и другие культурные памятники, принадлежащие азербайджанцам, и создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных из Западного Азербайджана азербайджанцев на свои родные земли", - сообщили в Общине.

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Версия на азербайджанском языке İcma: İrəvan Qazılığının fəaliyyətinin bərpası tarixi ədalətin öz yerini alması baxımından əhəmiyyətli addımdır

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