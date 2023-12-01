Община: Вмешательство ЕС во внутренние дела Азербайджана неприемлемо

Вмешательство Европейского Союза во внутренние дела Азербайджана неприемлемо.

Вмешательство Европейского Союза во внутренние дела Азербайджана неприемлемо.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной Западного Азербайджана заявлении.

В заявлении Общины отмечается, что на заседании Совета министров ОБСЕ представитель Евросоюза поднял вопрос "прав и безопасности карабахских армян, включая право на возвращение".

"Вмешательство Европейского Союза во внутренние дела Азербайджана, подход к вопросам на почве этнических и религиозных различий, а также умалчивание о праве депортированных из Армении азербайджанцам на возвращение - абсолютно неприемлемы.

Подобная предвзятая позиция демонстрирует, что Европейский Союз не может выступать в качестве честного посредника в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении Общины.