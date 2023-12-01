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Община: Вмешательство ЕС во внутренние дела Азербайджана неприемлемо

Община: Вмешательство ЕС во внутренние дела Азербайджана неприемлемо Вмешательство Европейского Союза во внутренние дела Азербайджана неприемлемо.
Внутренняя политика
1 декабря 2023 г. 16:49
Община: Вмешательство ЕС во внутренние дела Азербайджана неприемлемо

Вмешательство Европейского Союза во внутренние дела Азербайджана неприемлемо.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной Западного Азербайджана заявлении.

В заявлении Общины отмечается, что на заседании Совета министров ОБСЕ представитель Евросоюза поднял вопрос "прав и безопасности карабахских армян, включая право на возвращение".

"Вмешательство Европейского Союза во внутренние дела Азербайджана, подход к вопросам на почве этнических и религиозных различий, а также умалчивание о праве депортированных из Армении азербайджанцам на возвращение - абсолютно неприемлемы.

Подобная предвзятая позиция демонстрирует, что Европейский Союз не может выступать в качестве честного посредника в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении Общины.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Aİ-nin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışması qəbuledilməzdir"

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