Община: Требуем от Михаэля Рота воздержаться от провокационных заявлений против суверенитета Азербайджана

Община Западного Азербайджана прокомментировала высказывания председателя комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота

Община Западного Азербайджана прокомментировала заявление председателя комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота о важности того, чтобы миссия Европейского Союза в Армении охватывала и территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, в Общине призвали М. Рота воздержаться от подобных провокационных заявлений, направленных против суверенитета Азербайджана.

"Доводим до сведения Михаэля Рота, что большая часть территорий, патрулируемых миссией Евросоюза в Армении, – это территории, на которых некогда жили и с которых были депортированы азербайджанцы. Община Западного Азербайджана считает, что Михаэль Рот должен призвать правительство Армении обеспечить возвращение азербайджанцев на земли своих предков, а миссию Европейского Союза – внести свой вклад в этот процесс", - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.