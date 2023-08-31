Община: Требуем от Михаэля Рота воздержаться от провокационных заявлений против суверенитета Азербайджана

Община Западного Азербайджана прокомментировала заявление председателя комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота о важности того, чтобы миссия Европейского Союза в Армении охватывала и территорию Азербайджана.
Как сообщает Report, в Общине призвали М. Рота воздержаться от подобных провокационных заявлений, направленных против суверенитета Азербайджана.
"Доводим до сведения Михаэля Рота, что большая часть территорий, патрулируемых миссией Евросоюза в Армении, – это территории, на которых некогда жили и с которых были депортированы азербайджанцы. Община Западного Азербайджана считает, что Михаэль Рот должен призвать правительство Армении обеспечить возвращение азербайджанцев на земли своих предков, а миссию Европейского Союза – внести свой вклад в этот процесс", - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.