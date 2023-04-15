Община: Сожжение азербайджанского флага является показателем политики этнической ненависти

Община Западного Азербайджана распространила заявление.

Община Западного Азербайджана распространила заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Всего через день после того, как распространились кадры пыток азербайджанского военнослужащего в Армении, в этой стране был совершен очередной акт ненависти к Азербайджану. На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване в прямом эфире сотрудник Общественного телевидения Армении, известный в этой стране дизайнер и человек, участвовавший в организации данного чемпионата, демонстративно сжег флаг Азербайджана.

Несмотря на то, что в законодательстве Армении неуважение к государственным символам иностранной страны является преступлением, полиция в тот же день освободила этого человека, совершившего преступление на глазах международной общественности. Самое ужасное заключается в том, что сожжение азербайджанского флага на сцене сопровождалось аплодисментами зрителей, а поджегший флаг человек был встречен как герой многочисленными массами, в том числе членами парламента этой страны. Все это является показателем поддерживаемой государством и систематически проводимой в Армении политики этнической ненависти и азербайджанофобии.

Недостаточная реакция международного сообщества на преступления против человечности и военные преступления, совершенные Арменией, создает условия для усиления в этой стране расовой и дискриминационной политики и тенденций ксенофобии в обществе. Мы призываем международное сообщество дать адекватную оценку преступлениям Армении против человечности, таким как этническая чистка, расовая дискриминация".