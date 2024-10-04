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Община прокомментировала позицию США в отношении Азербайджана

Община прокомментировала позицию США в отношении Азербайджана Община Западного Азербайджана прокомментировала позицию США в отношении Азербайджана.
Внутренняя политика
4 октября 2024 г. 11:07
Община прокомментировала позицию США в отношении Азербайджана

Община Западного Азербайджана прокомментировала позицию США в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Отмечено, что 3 октября 2024 года группа конгрессменов США написала письмо госсекретарю этой страны Энтони Блинкену, в котором выразила неприемлемую позицию в отношении Азербайджана.

"Конгрессмены используют проведение COP29 в Азербайджане для продвижения всех вопросов повестки дня Армении, служащих созданию конфликта в регионе, включая противоречащие международному праву, такие как освобождение лиц, ответственных за военные преступления. Это явный шантаж", - говорится в заявлении.

Община требует от США прекратить политику шантажа и расовой дискриминации в отношении Азербайджана, попытки создать новый конфликт в регионе, а также уважать право изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в свои дома.

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