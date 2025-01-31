Община: Продленная миссия ЕС действует в районах депортации западных азербайджанцев

Продленная еще на два года (до 19 февраля 2027 года) миссия ЕС действует на территориях, откуда были насильственно изгнаны западные азербайджанцы.

Продленная еще на два года (до 19 февраля 2027 года) миссия ЕС действует на территориях, откуда были насильственно изгнаны западные азербайджанцы.

Об этом в ответ на запрос Report заявила пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Ульвия Зульфигар.

По ее словам, территории, откуда представители миссии наблюдают за азербайджанской границей через бинокли, являются исконными землями западных азербайджанцев, однако миссия Евросоюза, которая заявляет о своей приверженности правам человека, ни разу не выразила позицию и не сделала заявления относительно насильственно изгнанных западных азербайджанцев, а наоборот, запомнилась раздражающими действия против азербайджанской стороны.

Зульфигар напомнила, что ранее ОЗА призывала миссию ЕС проявить справедливость и высказать позицию по вопросу возвращения азербайджанцев, депортированных с указанных территорий: "Мы вновь призываем миссию ЕС воздержаться от действий, направленных на дестабилизацию региона, и продемонстрировать справедливую позицию в вопросе возвращения западных азербайджанцев".