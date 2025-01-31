Община: Продленная миссия ЕС действует в районах депортации западных азербайджанцев

Продленная еще на два года (до 19 февраля 2027 года) миссия ЕС действует на территориях, откуда были насильственно изгнаны западные азербайджанцы.
Об этом в ответ на запрос Report заявила пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Ульвия Зульфигар.
По ее словам, территории, откуда представители миссии наблюдают за азербайджанской границей через бинокли, являются исконными землями западных азербайджанцев, однако миссия Евросоюза, которая заявляет о своей приверженности правам человека, ни разу не выразила позицию и не сделала заявления относительно насильственно изгнанных западных азербайджанцев, а наоборот, запомнилась раздражающими действия против азербайджанской стороны.
Зульфигар напомнила, что ранее ОЗА призывала миссию ЕС проявить справедливость и высказать позицию по вопросу возвращения азербайджанцев, депортированных с указанных территорий: "Мы вновь призываем миссию ЕС воздержаться от действий, направленных на дестабилизацию региона, и продемонстрировать справедливую позицию в вопросе возвращения западных азербайджанцев".