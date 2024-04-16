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Община призвала мировое сообщество к борьбе с армянскими националистическими кругами

Община призвала мировое сообщество к борьбе с армянскими националистическими кругами Община Западного Азербайджана призвала международные организации и гражданское общество к борьбе с дезинформационными кампаниями радикальных армянских националистических кругов.
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 11:32
Община призвала мировое сообщество к борьбе с армянскими националистическими кругами

Община Западного Азербайджана призвала международные организации и гражданское общество к борьбе с дезинформационными кампаниями радикальных армянских националистических кругов.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном заявлении общины.

"В последнее время структура под названием "Институт Лемкина по предотвращению геноцида" регулярно выступает против Азербайджана. Деятельность этой конторы, закрывающей глаза на тот факт, что в Армении нет ни одного азербайджанца, а также на многочисленные акты геноцида, совершенные этим государством, оккупировавшим территорию Азербайджана, состоит, можно сказать, исключительно из очернения Азербайджана", - говорится в заявлении.

В общине отметили, что истинные причины рвения этого фиктивного учреждения становятся известны при тщательном изучении опубликованной в открытых источниках информации о его деятельности.

"Этот "институт", финансируемый находящимися под следствием в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма мошенником Рубеном Варданяном и еще одним мошенником Нубаром Афяном, на самом деле представляет собой группу наемных писак. Неудивительно, что в составе организации представлены радикальные элементы армянской диаспоры, такие как Э.Погосян и Л.Мирзоян.

Община Западного Азербайджана резко осуждает клевету этих кругов на Азербайджан и злоупотребление с целью проведения этих гнусных действий именем профессора Рафаэля Лемкина (1900–1959), сыгравшего важную роль в формировании международной борьбы против геноцида. Община призывает государства, международные организации и гражданское общество бороться с подобными дезинформационными кампаниями, проводимыми радикальными армянскими националистическими кругами", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma beynəlxalq təşkilatları radikal erməni millətçi dairələrinə qarşı mübarizə aparmağa çağırıb

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