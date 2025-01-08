Община призвала Армению к субстантивному диалогу

Община Западного Азербайджана (ОЗА) потребовала от Армении прекратить распространение ложных утверждений и начать субстантивный диалог с общиной относительно законных требований азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) потребовала от Армении прекратить распространение ложных утверждений и начать субстантивный диалог с общиной относительно законных требований азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Как сообщает Report, ОЗА распространила заявление, в котором говорится, что попытка правительства Армении представить вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину как территориальную претензию и его возражение против выражения "Западный Азербайджан" совершенно не обоснованы.

Община подчеркнула, что уважает территориальную целостность Армении и хочет добиться возвращения мирным путем.

ОЗА также прокомментировала утверждения Мирзояна, повторяющие высказывания премьер-министра Никола Пашиняна от 25 июля 2023 года относительно "добровольного выезда" азербайджанцев из Армении и "выплаты им компенсаций", назвав их необоснованными и противоречивыми.

"Компенсация подразумевает признание правонарушений и убытков, что противоречит с заявлением о добровольном отказе. Если сотни тысяч людей действительно добровольно массово покинули свои дома в зимнюю стужу всего за две недели, почему им предложили "компенсацию"?

Мы категорически отрицаем утверждение о том, что изгнанные из Армении азербайджанцы получили какую-либо компенсацию в обмен на отказ от своего права на возвращение", - говорится в заявлении.