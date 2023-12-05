Община призвала Армению к реальным шагам для примирения с западными азербайджанцами

В Общине Западного Азербайджана призвали Армению верно оценить возможности установления мира в регионе и предпринять реальные шаги для примирения с западными азербайджанцами.

В Общине Западного Азербайджана призвали Армению верно оценить возможности установления мира в регионе и предпринять реальные шаги для примирения с западными азербайджанцами.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли сказал на международном мероприятии "Обеспечение безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных из Армении азербайджанцев: Глобальный контекст и справедливое решение".

Алекберли отметил, что западные азербайджанцы полны решимости добиться возвращения на родные земли путем диалога.

"Мы всегда готовы к прямому диалогу с правительством Армении по вопросу возвращения. Призываем Армению извлечь уроки из прошлого, прекратить политику вражды и раздора, правильно оценить возможности для установления мира в регионе и предпринять реальные шаги для примирения с западными азербайджанцами" - сказал Алекберли.