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Община призвала Армению к реальным шагам для примирения с западными азербайджанцами

Община призвала Армению к реальным шагам для примирения с западными азербайджанцами В Общине Западного Азербайджана призвали Армению верно оценить возможности установления мира в регионе и предпринять реальные шаги для примирения с западными азербайджанцами.
Внутренняя политика
5 декабря 2023 г. 10:51
Община призвала Армению к реальным шагам для примирения с западными азербайджанцами

В Общине Западного Азербайджана призвали Армению верно оценить возможности установления мира в регионе и предпринять реальные шаги для примирения с западными азербайджанцами.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли сказал на международном мероприятии "Обеспечение безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных из Армении азербайджанцев: Глобальный контекст и справедливое решение".

Алекберли отметил, что западные азербайджанцы полны решимости добиться возвращения на родные земли путем диалога.

"Мы всегда готовы к прямому диалогу с правительством Армении по вопросу возвращения. Призываем Армению извлечь уроки из прошлого, прекратить политику вражды и раздора, правильно оценить возможности для установления мира в регионе и предпринять реальные шаги для примирения с западными азербайджанцами" - сказал Алекберли.

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Версия на английском языке Community calls on Armenia to take real steps for reconciliation with Western Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке İcma Ermənistanı Qərbi azərbaycanlılarla barışıq üçün real addımlar atmağa çağırıb

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