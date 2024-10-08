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Община: По мере приближения COP29 давление на Азербайджан усиливается

Община: По мере приближения COP29 давление на Азербайджан усиливается По мере приближения COP29 давление и нападки на Азербайджан со стороны антиазербайджанских сил усиливаются. В своих утренних заявлениях организации Amnesty International и Human Rights Watch, пользуясь тем, что Азербайджан является хозяином COP29, выдвину
Внутренняя политика
8 октября 2024 г. 12:21
Община: По мере приближения COP29 давление на Азербайджан усиливается

По мере приближения COP29 давление и нападки на Азербайджан со стороны антиазербайджанских сил усиливаются. В своих утренних заявлениях организации Amnesty International и Human Rights Watch, пользуясь тем, что Азербайджан является хозяином COP29, выдвинули ложные обвинения и необоснованные требования в адрес страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

В Общине заявили, что распространение этих заявлений в один день еще раз доказывает, что участившиеся в последние недели нападки на Азербайджан контролируются со стороны единого центра.

"Обращения, направленные нашей общиной в Amnesty International и Human Rights Watch в августе прошлого года относительно защиты прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, остались без ответа. Это показывает насколько далеки эти организации от принципов прав человека. Все это свидетельствует о том, что Amnesty International и Human Rights Watch являются политическими инструментами в руках определенных кругов и проводят политику дискриминации в отношении Азербайджана по этническому и религиозному признаку", - говорится в заявлении.

Община решительно осуждает антиазербайджанскую позицию Amnesty International и Human Rights Watch, их поведение, противоречащее правам человека, и призывает данные организации прекратить подобные действия.

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Версия на азербайджанском языке İcma: COP29 yaxınlaşdıqca anti-Azərbaycan qüvvələrin Azərbaycana qarşı təzyiqləri güclənməkdədir

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