Община: По мере приближения COP29 давление на Азербайджан усиливается

По мере приближения COP29 давление и нападки на Азербайджан со стороны антиазербайджанских сил усиливаются. В своих утренних заявлениях организации Amnesty International и Human Rights Watch, пользуясь тем, что Азербайджан является хозяином COP29, выдвину

По мере приближения COP29 давление и нападки на Азербайджан со стороны антиазербайджанских сил усиливаются. В своих утренних заявлениях организации Amnesty International и Human Rights Watch, пользуясь тем, что Азербайджан является хозяином COP29, выдвинули ложные обвинения и необоснованные требования в адрес страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

В Общине заявили, что распространение этих заявлений в один день еще раз доказывает, что участившиеся в последние недели нападки на Азербайджан контролируются со стороны единого центра.

"Обращения, направленные нашей общиной в Amnesty International и Human Rights Watch в августе прошлого года относительно защиты прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, остались без ответа. Это показывает насколько далеки эти организации от принципов прав человека. Все это свидетельствует о том, что Amnesty International и Human Rights Watch являются политическими инструментами в руках определенных кругов и проводят политику дискриминации в отношении Азербайджана по этническому и религиозному признаку", - говорится в заявлении.

Община решительно осуждает антиазербайджанскую позицию Amnesty International и Human Rights Watch, их поведение, противоречащее правам человека, и призывает данные организации прекратить подобные действия.