Община: Письмо генсеку ООН опубликовано в качестве официального документа СБ

11:33

Письмо Общины Западного Азербайджана (ОЗА), адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, распространено в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности (СБ) ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится заявлении, распространенной общиной.

Отмечено, что ОЗА направила письмо Гутерришу относительно речи Левона Тер-Петросяна, сделанного им на посту президента Армении в 1993 году.

"В той речи Левон Тер-Петросян подтвердил, что этнические чистки и оккупация азербайджанских территорий являются государственной политикой Армении, и назвал изгнание азербайджанцев из Армении историческим достижением. Наше письмо генсеку ООН относительно этих исключительных доказательств, подтверждающих, что государственная политика Армении является расистской, преступной против человечества и мира, было распространено в качестве официальных документов Генассамблеи и Совбеза ООН, что имеет большое значение с точки зрения признания на международно-правовом уровне ответственности Армении за указанные преступления", - говорится в заявлении.

Община Западного Азербайджана продолжает усилия для доведения данного вопроса до сведения не только ООН, но и региональных организаций и международных неправительственных организаций, называющих себя защитниками прав человека.