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Община: Письмо генсеку ООН опубликовано в качестве официального документа СБ

Община: Письмо генсеку ООН опубликовано в качестве официального документа СБ 11:33
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 12:03
Община: Письмо генсеку ООН опубликовано в качестве официального документа СБ

Письмо Общины Западного Азербайджана (ОЗА), адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, распространено в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности (СБ) ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится заявлении, распространенной общиной.

Отмечено, что ОЗА направила письмо Гутерришу относительно речи Левона Тер-Петросяна, сделанного им на посту президента Армении в 1993 году.

"В той речи Левон Тер-Петросян подтвердил, что этнические чистки и оккупация азербайджанских территорий являются государственной политикой Армении, и назвал изгнание азербайджанцев из Армении историческим достижением. Наше письмо генсеку ООН относительно этих исключительных доказательств, подтверждающих, что государственная политика Армении является расистской, преступной против человечества и мира, было распространено в качестве официальных документов Генассамблеи и Совбеза ООН, что имеет большое значение с точки зрения признания на международно-правовом уровне ответственности Армении за указанные преступления", - говорится в заявлении.

Община Западного Азербайджана продолжает усилия для доведения данного вопроса до сведения не только ООН, но и региональных организаций и международных неправительственных организаций, называющих себя защитниками прав человека.

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Версия на английском языке Community: Letter to UN Secretary-General circulated as official document of Security Council
Версия на азербайджанском языке İcmanın BMT-nin Baş katibinə ünvanladığı məktub qurumun rəsmi sənədi kimi yayılıb

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