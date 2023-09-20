Община: Осуждаем предвзятые заявления некоторых представителей Совета Европы об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятые заявления некоторых представителей Совета Европы относительно антитеррористических мероприятий, осуществляемых в Карабахском регионе Азербайджана.

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятые заявления некоторых представителей Совета Европы относительно антитеррористических мероприятий, осуществляемых в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

Отмечается, что реализация мер на своей территории для преодоления террористических угроз и восстановления конституционного строя является суверенным правом Азербайджана.

"Те, кто закрывают глаза на изгнание азербайджанцев из Армении, оккупацию Арменией территорий Азербайджана и их разрушение, а также изгнание оттуда около миллиона азербайджанцев, и ранее в ответ на призывы Азербайджана заявляли, что Совет Европы не занимается этим вопросом, теперь по какой-то причине начали беспокоиться по поводу легитимных мероприятий Азербайджана", - говорится в заявлении.

В общине призвали Совет Европы уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, поддержать возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении.