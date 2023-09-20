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Община: Осуждаем предвзятые заявления некоторых представителей Совета Европы об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Община: Осуждаем предвзятые заявления некоторых представителей Совета Европы об антитеррористических мероприятиях в Карабахе Община Западного Азербайджана осуждает предвзятые заявления некоторых представителей Совета Европы относительно антитеррористических мероприятий, осуществляемых в Карабахском регионе Азербайджана.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 14:37
Община: Осуждаем предвзятые заявления некоторых представителей Совета Европы об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятые заявления некоторых представителей Совета Европы относительно антитеррористических мероприятий, осуществляемых в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

Отмечается, что реализация мер на своей территории для преодоления террористических угроз и восстановления конституционного строя является суверенным правом Азербайджана.

"Те, кто закрывают глаза на изгнание азербайджанцев из Армении, оккупацию Арменией территорий Азербайджана и их разрушение, а также изгнание оттуда около миллиона азербайджанцев, и ранее в ответ на призывы Азербайджана заявляли, что Совет Европы не занимается этим вопросом, теперь по какой-то причине начали беспокоиться по поводу легитимных мероприятий Азербайджана", - говорится в заявлении.

В общине призвали Совет Европы уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, поддержать возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении.

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Версия на английском языке West Azerbaijan Community condemns biased statements of some CoE representatives about anti-terrorist measures in Karabakh
Версия на азербайджанском языке İcma: "Avropa Şurasının bəzi rəsmilərinin antiterror tədbirləri ilə bağlı qərəzli bəyanatları qınayırıq"

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