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Община осудила необоснованное заявление МИД Армении

Община осудила необоснованное заявление МИД Армении Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила необоснованное и клеветническое заявление Министерства иностранных дел Армении от 15 января о том, что якобы Азербайджанская ССР совершала беззакония в отношении армян.
Внутренняя политика
16 января 2025 г. 10:17
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила необоснованное и клеветническое заявление Министерства иностранных дел Армении от 15 января о том, что якобы Азербайджанская ССР совершала беззакония в отношении армян.

Как сообщает Report, в распространенном ОЗА заявлении подчеркнуто, что государством, совершившим этническую чистку, является сама Армения, а известное выступление в 1993 году Левона Тер-Петросяна, годы правления которого совпали с оккупацией азербайджанских земель и периодом, когда проводилась большая часть этнических чисток азербайджанцев, является еще одним подтверждением того, что это государственная политика Армении.

Община подчеркнула, что из данного выступления Л. Тер-Петросяна следует, что переселение армян из Азербайджанской ССР было организовано самой Арменией.

ОЗА призвало правительство Армении положить конец своей расистской и моноэтнической политике, создать условия для возвращения западных азербайджанцев и восстановить там многонациональную среду.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community condemns Armenia's unfounded statement
Версия на азербайджанском языке İcma Ermənistan XİN-in əsassız bəyanatını qınayır

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