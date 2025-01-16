Община осудила необоснованное заявление МИД Армении

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила необоснованное и клеветническое заявление Министерства иностранных дел Армении от 15 января о том, что якобы Азербайджанская ССР совершала беззакония в отношении армян.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила необоснованное и клеветническое заявление Министерства иностранных дел Армении от 15 января о том, что якобы Азербайджанская ССР совершала беззакония в отношении армян.

Как сообщает Report, в распространенном ОЗА заявлении подчеркнуто, что государством, совершившим этническую чистку, является сама Армения, а известное выступление в 1993 году Левона Тер-Петросяна, годы правления которого совпали с оккупацией азербайджанских земель и периодом, когда проводилась большая часть этнических чисток азербайджанцев, является еще одним подтверждением того, что это государственная политика Армении.

Община подчеркнула, что из данного выступления Л. Тер-Петросяна следует, что переселение армян из Азербайджанской ССР было организовано самой Арменией.

ОЗА призвало правительство Армении положить конец своей расистской и моноэтнической политике, создать условия для возвращения западных азербайджанцев и восстановить там многонациональную среду.