Община осудила клеветнические заявления против Азербайджана на германском радиоканале

Община Западного Азербайджана (ОЗА) распространила заявление в связи с передачей на германском общественном радиоканале, в которой прозвучали необоснованные обвинения против Азербайджана.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) распространила заявление в связи с передачей на германском общественном радиоканале, в которой прозвучали необоснованные обвинения против Азербайджана.

Как сообщили Report в Общине, передача вещалась 12 января на радиоканале Deutschlandfunk Федеративной Республики Германия.

В заявлении отмечается, что основой передачи стало интервью со скандально известной азербайджанофобкой Тессой Хоффман:

"В программе утверждалось о якобы совершенных противоправных действиях против армян в Азербайджане в 1990 году, а история конфликта представлена через призму радикального армянского национализма. При этом ни слова не упоминалось об этнической чистке более миллиона азербайджанцев, оккупации и разрушении азербайджанских территорий со стороны Армении, уничтожении культурного наследия азербайджанского народа".

В передаче также замалчиваются факты о насильственном изгнании азербайджанцев из Армении в 1987-1991 годах и убийстве 216 азербайджанцев на территории Армении.

"Вместо того, чтобы транслировать расистские, оскорбительные программы и создавать напряженность в регионе, канал должен осуждать расистскую политику Армении", - говорится в заявлении.

Община призвала руководство канала принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем: "Осуждаем расовую дискриминацию, допущенную общественной радиостанцией Deutschlandfunk, и призываем руководство радиостанции принять соответствующие меры в отношении этого неприемлемого шага".