О нас

Община осудила представленный Адамом Шиффом антиазербайджанский законопроект

Община осудила представленный Адамом Шиффом антиазербайджанский законопроект Община Западного Азербайджана решительно осуждает очередной антиазербайджанский законопроект, представленный 18 сентября 2024 года проармянским конгрессменом Адамом Шиффом, известным своей антиазербайджанской позицией в Конгрессе США.
Внутренняя политика
24 сентября 2024 г. 17:11
Община осудила представленный Адамом Шиффом антиазербайджанский законопроект

Община Западного Азербайджана решительно осуждает очередной антиазербайджанский законопроект, представленный 18 сентября 2024 года проармянским конгрессменом Адамом Шиффом, известным своей антиазербайджанской позицией в Конгрессе США.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В Общине заявили, что законопроект является провокационным и ошибочным шагом как по названию, так и по содержанию.

"Традиционная антиазербайджанская позиция Адама Шиффа и коррумпированные связи с армянским лобби ставят под сомнение его честность. Учитывая, что карабахские армяне отвергли предложения Азербайджанского государства о реинтеграции и гражданстве и свободно покинули страну, этот законопроект Шиффа основан на клевете. Адам Шифф проигнорировал и даже поддержал насильственное выселение в результате этнической чистки 300 тысяч азербайджанцев из Армении и 700 тысяч азербайджанцев с территорий Азербайджана, находившихся долгое время под оккупацией, а также ущерб, нанесенный имуществу, экономике и культурному наследию Азербайджана и азербайджанцев на сотни миллиардов долларов США. Все это показывает, что представленный законопроект является попыткой шантажа Азербайджана. Этот шаг также нацелен на то, чтобы нанести серьезный удар по американо-азербайджанским отношениям", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Western Azerbaijan Community condemns Adam Schiff's anti-Azerbaijani bill
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Adam Şiffin anti-Azərbaycan qanun layihəsini qınayıb

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi