Община осудила представленный Адамом Шиффом антиазербайджанский законопроект

Община Западного Азербайджана решительно осуждает очередной антиазербайджанский законопроект, представленный 18 сентября 2024 года проармянским конгрессменом Адамом Шиффом, известным своей антиазербайджанской позицией в Конгрессе США.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает очередной антиазербайджанский законопроект, представленный 18 сентября 2024 года проармянским конгрессменом Адамом Шиффом, известным своей антиазербайджанской позицией в Конгрессе США.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В Общине заявили, что законопроект является провокационным и ошибочным шагом как по названию, так и по содержанию.

"Традиционная антиазербайджанская позиция Адама Шиффа и коррумпированные связи с армянским лобби ставят под сомнение его честность. Учитывая, что карабахские армяне отвергли предложения Азербайджанского государства о реинтеграции и гражданстве и свободно покинули страну, этот законопроект Шиффа основан на клевете. Адам Шифф проигнорировал и даже поддержал насильственное выселение в результате этнической чистки 300 тысяч азербайджанцев из Армении и 700 тысяч азербайджанцев с территорий Азербайджана, находившихся долгое время под оккупацией, а также ущерб, нанесенный имуществу, экономике и культурному наследию Азербайджана и азербайджанцев на сотни миллиардов долларов США. Все это показывает, что представленный законопроект является попыткой шантажа Азербайджана. Этот шаг также нацелен на то, чтобы нанести серьезный удар по американо-азербайджанским отношениям", - говорится в заявлении.