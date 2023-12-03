Община: Мнения армян в эфире телеканала Arte являются доказательством их этнической ненависти к Азербайджану

Мнения армян в эфире телеканала Arte являются доказательством их этнической ненависти к Азербайджану.

В репортаже, подготовленном франко-немецким каналом Arte, отражены химеры карабахских армян о том, что Армения, усилившись, "вернет Карабах" и "убьет всех тюрок". Это еще раз доказывает, что армяне покинули Карабах именно по причине этнической ненависти к Азербайджану и из нежелания жить под флагом Азербайджана.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что озвученные недавно в армянском обществе заявления о недопустимости возвращения азербайджанцев и многотысячные акции, проводимые в последние годы армянской оппозицией в столице Иреване под лозунгом "Армения без тюрок", показывают, что армянское общество не только не смогло избавиться от азербайджанофобских настроений, но и, наоборот, эта тенденция усилилась.

Вызывает вопросы отсутствие реакции некоторых государств и организаций, пытающихся навязать себя всем как "международная общественность", на подобные расистские действия. Почему Франция, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Freedom House, Amnesty International не осуждают эти случаи?

"Если власти Армении действительно хотят достичь устойчивого мира с Азербайджаном, то они должны серьезно бороться с опасной азербайджанофобией, свирепствующей в армянском обществе", - подчеркнуто в заявлении.