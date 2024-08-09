Община: Культурное наследие западных азербайджанцев на территории нынешней Армении уничтожено

Материальное и нематериальное культурное наследие западных азербайджанцев на территории нынешней Армении было уничтожено.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар на встрече с молодежью, участвовавшей в V Летнем диаспорском лагере молодежи.

Она рассказала молодым людям о реалиях Западного Азербайджана, рассказав о поэтапной депортации азербайджанцев с их исторических земель в течение последних 200 лет и о том, что во время последней депортации 1987-1991 годов около 300 тыс. наших соотечественников были насильственно изгнаны армянами из своих домов.

У.Зульфигар подчеркнула важность широкого информирования мировой общественности о несправедливости, с которой столкнулись выходцы из Западного Азербайджана.