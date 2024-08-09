О нас

Община: Культурное наследие западных азербайджанцев на территории нынешней Армении уничтожено 

Община: Культурное наследие западных азербайджанцев на территории нынешней Армении уничтожено 
Внутренняя политика
9 августа 2024 г. 16:33
Община: Культурное наследие западных азербайджанцев на территории нынешней Армении уничтожено 

Материальное и нематериальное культурное наследие западных азербайджанцев на территории нынешней Армении было уничтожено.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар на встрече с молодежью, участвовавшей в V Летнем диаспорском лагере молодежи.

Она рассказала молодым людям о реалиях Западного Азербайджана, рассказав о поэтапной депортации азербайджанцев с их исторических земель в течение последних 200 лет и о том, что во время последней депортации 1987-1991 годов около 300 тыс. наших соотечественников были насильственно изгнаны армянами из своих домов.

У.Зульфигар подчеркнула важность широкого информирования мировой общественности о несправедливости, с которой столкнулись выходцы из Западного Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Cultural heritage of Western Azerbaijan destroyed in present-day Armenia
Версия на азербайджанском языке İcma: İndiki Ermənistan ərazisində Qərbi azərbaycanlıların maddi və qeyri-maddi mədəni irsi məhv edilib

Другие новости из категории

Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и грозы
Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и грозы
9 августа 2024 г. 16:55
Председатель ЦИК: Факт нарушения порядка предвыборной кампании необходимо доказать документально
Председатель ЦИК: Факт нарушения порядка предвыборной кампании необходимо доказать документально
9 августа 2024 г. 11:11
Мазахир Панахов побывал в Независимом медиацентре ЦИК
ФотоМазахир Панахов побывал в Независимом медиацентре ЦИК
9 августа 2024 г. 11:08
В Азербайджане стартовала предвыборная агитационная кампания
В Азербайджане стартовала предвыборная агитационная кампания
9 августа 2024 г. 07:35
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского борца с завоеванием бронзовой медали на Олимпиаде
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского борца с завоеванием бронзовой медали на Олимпиаде
9 августа 2024 г. 01:03
Ровзат Гасымов: Процесс рассмотрения обращений осуществляется прозрачно
Ровзат Гасымов: Процесс рассмотрения обращений осуществляется прозрачно
8 августа 2024 г. 18:10
Председатель ЦИК: Более 6 тыс. постоянных избирательных участков полностью готовы к выборам
Председатель ЦИК: Более 6 тыс. постоянных избирательных участков полностью готовы к выборам
8 августа 2024 г. 18:10
В Азербайджане 399 тысяч избирателей являются вынужденными переселенцами
В Азербайджане 399 тысяч избирателей являются вынужденными переселенцами
8 августа 2024 г. 18:05
Названо число наблюдателей, зарегистрированных в связи с парламентскими выборами в Азербайджане
Названо число наблюдателей, зарегистрированных в связи с парламентскими выборами в Азербайджане
8 августа 2024 г. 18:00
В ЦИК поступило 14 обращений в связи с парламентскими выборами, шесть из них удовлетворены
В ЦИК поступило 14 обращений в связи с парламентскими выборами, шесть из них удовлетворены
8 августа 2024 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi