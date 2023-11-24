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Община: "Крокодильи слезы" и притворство не помогут Армении

Община: "Крокодильи слезы" и притворство не помогут Армении "Крокодильи слезы" и притворство демократической страной не помогут Армении.
Внутренняя политика
24 ноября 2023 г. 11:48
Община: Крокодильи слезы и притворство не помогут Армении

"Крокодильи слезы" и попытки выставить себя перед миром демократической страной - все это не поможет Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В Общине считают, что вместо показных выступлений и ложных обвинений Армении стоит предпринять реальные и последовательные шаги по достижению мира:

"Если Армения действительно хочет мира, то почему она покупает оружие у ряда стран, в частности у Франции? Почему страна, желающая мира, хочет привести в регион силы извне? "Крокодильи слезы" и прикрытие личиной демократической страны не помогут Армении".

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Версия на азербайджанском языке İcma: “Timsah göz yaşları Ermənistana kömək etməyəcək"

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