Община: Европарламент продемонстрировал свою нескончаемую ненависть к Азербайджану

20:41

Европейский парламент принятой сегодня резолюцией вновь продемонстрировал свою нескончаемую ненависть к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Это тот самый Европарламент, который в 1988 году, когда мы, западные азербайджанцы, были депортированы Арменией с наших исконных земель, не только не осудил это, но и призвал к присоединению бывшей "Нагорно-Карабахской автономной области" к Армении. Выражая в сегодняшней резолюции симпатию к военным преступникам, убийцам в Ходжалы, Гарадаглы и Агдабане, Европарламент показал, что хотя времена меняются, его сущность остается прежней", - отмечается в заявлении.