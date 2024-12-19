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Община: Европарламент продемонстрировал свою нескончаемую ненависть к Азербайджану

Община: Европарламент продемонстрировал свою нескончаемую ненависть к Азербайджану 20:41
Внутренняя политика
19 декабря 2024 г. 20:50
Община: Европарламент продемонстрировал свою нескончаемую ненависть к Азербайджану

Европейский парламент принятой сегодня резолюцией вновь продемонстрировал свою нескончаемую ненависть к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Это тот самый Европарламент, который в 1988 году, когда мы, западные азербайджанцы, были депортированы Арменией с наших исконных земель, не только не осудил это, но и призвал к присоединению бывшей "Нагорно-Карабахской автономной области" к Армении. Выражая в сегодняшней резолюции симпатию к военным преступникам, убийцам в Ходжалы, Гарадаглы и Агдабане, Европарламент показал, что хотя времена меняются, его сущность остается прежней", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı bitib-tükənməyən nifrəti nümayiş etdirdi

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