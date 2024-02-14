Община: ЕС должен отказаться от пагубной привычки вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана призвала Евросоюз отказаться от азербайджанофобского подхода и пагубной привычки вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.
В нем говорится, что Евросоюз в очередной раз выразил свою предвзятость и выступил 14 февраля 2024 года в Страсбурге с клеветническим заявлением по поводу исторических президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане.
"Враждебное заявление ЕС является, к тому же, неуважением к свободному волеизъявлению азербайджанского народа", - говорится в заявлении.