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Община: ЕС должен отказаться от пагубной привычки вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Община: ЕС должен отказаться от пагубной привычки вмешиваться во внутренние дела Азербайджана Община Западного Азербайджана призвала Евросоюз отказаться от азербайджанофобского подхода и пагубной привычки вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:32
Община: ЕС должен отказаться от пагубной привычки вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана призвала Евросоюз отказаться от азербайджанофобского подхода и пагубной привычки вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

В нем говорится, что Евросоюз в очередной раз выразил свою предвзятость и выступил 14 февраля 2024 года в Страсбурге с клеветническим заявлением по поводу исторических президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане.

"Враждебное заявление ЕС является, к тому же, неуважением к свободному волеизъявлению азербайджанского народа", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Aİ Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq kimi zərərli vərdişlərindən əl çəkməlidir

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