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Община: Эксперты ООН совершенно не разбираются в проблеме, по которой сделали заявление

Община: Эксперты ООН совершенно не разбираются в проблеме, по которой сделали заявление Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление группы экспертов ООН по правам человека от 7 августа 2023 года.
Внутренняя политика
8 августа 2023 г. 09:56
Община: Эксперты ООН совершенно не разбираются в проблеме, по которой сделали заявление

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление группы экспертов ООН по правам человека от 7 августа 2023 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Заявление, в котором фигурируют такие вымышленные утверждения, как "блокада" и "гуманитарный кризис", свидетельствует о полном незнании экспертами ООН вопроса. В соответствии с Кодексом поведения экспертов ООН по правам человека (Code of Conduct), все их заявления должны основываться на фактах, доказательствах и надежных источниках", - говорится в заявлении.

"В этой связи община сожалеет, что эксперты нарушили Кодекс поведения и стали жертвами антиазербайджанской кампании, проводимой в последнее время некоторыми кругами", - заявили в общине.

Община Западного Азербайджана призвала экспертов ООН сохранять свою независимость и беспристрастность в соответствии с Кодексом поведения. Община, объединяющая в своих рядах западных азербайджанцев, депортированных Арменией из своих домов и проблема которых до сих пор не привлекла внимание международного сообщества, в том числе ООН, подчеркнула неприемлемость двойных стандартов и политизации в отношении прав человека.

Было отмечено, что включение в заявление экспертов ООН по правам человека ряда неуместных политических посылов в очередной раз свидетельствует о превышении ими своего мандата и ориентировании на инструкциях извне. В связи с этим община призвала экспертов ООН не игнорировать систему носителей мандатов по правам человека.

Община Западного Азербайджана призвала экспертов ООН уважать суверенитет и территориальную целостность государств и не использовать ошибочные термины и топонимы.

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Версия на английском языке Community: UN experts completely unaware of issue they are commenting on
Версия на азербайджанском языке İcma: "BMT ekspertləri münasibət ifadə etdikləri məsələdən tamamilə bixəbərdirlər"

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